士林貴族幼兒園爆超收！幼童像偷渡客躲夾層　老師帶小孩從後門溜

圖、文／鏡週刊

爆發虐童醜聞的凱斯幼兒園隸屬凱斯教育機構，一年收費數十萬元，目前有上百名學生，負責人吳敏蘭擁有美國哈佛大學雙語教育碩士學位，該機構在兩岸共有9間幼兒園及英語學校，保守估計有近千名學生。

除了體罰，凱斯幼兒園還有嚴重的超收問題，離職老師透露，每次教育局接獲檢舉到凱斯稽查前，園方總能在第一時間掌握情報，讓老師帶著超收的學生從後門溜走，或假裝玩警察抓小偷等遊戲，要學生安靜地躲在夾層，以通過稽查。

此外，園方還違規使用無消防設備的2樓樓層，即便稽查沒通過，也僅被要求限期改善，未獲懲處。家長們說凱斯幼兒園已被檢舉4次，但北市府屢次輕放，讓業者有恃無恐，呼籲教育局拿出魄力，別讓孩子處於危險之中。

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本刊另致電凱斯教育機構董事長王永弘求證，王表示，確認陳姓老師不當管教之後，第一時間就有進行校安通報，也將陳解聘，絕未放任或包庇，至於家長指控園方超收學童、違規使用2樓等問題，王則全盤否認。

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