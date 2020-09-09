工讀妹忙煮咖啡　大媽「使丹田力」飆罵逼道歉！網：全台最累職業

▲大媽飆罵超商店員。（影／翻攝自Youtube）



記者崔子柔／綜合報導

一名網友昨（8）日在板橋車站碰上一位要趕火車的大媽，因為店員沒有馬上替她結帳，她暴怒拍桌向店員狂吼，強逼店員道歉，最後連警察都上前關切。其他網友看了紛紛嘆，超商店員現在就是「全台灣最累職業」。

網友在爆料公社貼出影片，可以看見一位身穿灰色上衣的大媽，在超商近乎歇斯底里的飆罵，「妳要不要跟我道歉！妳要不要跟我道歉！」、「耽誤我時間呀！我趕火車耶！怎樣！來告我呀！」

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這時旁邊的其他顧客看不下去，上前說「她只是個店員幹嘛這麼大聲？」但大媽繼續怒吼，拍桌喊「我是客人耶！什麼服務態度！店長給我叫出來！」顧客一看忍不住說「妳再囂張我叫警察來！」讓大媽更加抓狂，轉頭對大吼「怎麼樣！叫警察過來！」

▲鬧到警察也上前關切。（圖／翻攝自爆料公社）



後來警察到場說，「妳罵工讀生是在罵什麼的？她不是妳的專屬處理員！」大媽馬上又發作喊，「妳可以先幫我結帳呀！妳跟我解釋呀！妳要不要跟我解釋？有沒有？妳有沒有跟我解釋？妳要不要跟我解釋？妳要不要跟我道歉！現在道歉！三聲！」店員最後一臉無奈，但還是道歉了。

▲大媽收到道歉後才願意離開。（圖／翻攝自爆料公社）



網友一看到影片，紛紛湧入留言，「服務業難為」、「台灣目前最累人的時薪制工作就是超商，五花八門的工作內容，還要面對台灣鯛的無理取鬧」、「工讀妹妹的脾氣真好」、「啊妳這樣吼我耳膜炎要不要給我道歉！現在道歉！六聲！」、「便利商店消費要求米其林的服務？」、「便利商店真的是神經病的天堂」。

▼網友心疼工讀妹。（圖／翻攝自爆料公社）

