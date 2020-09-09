監委內線買股「名單曝光」　向富商買股賺5400萬！馬系監委在列

圖、文／鏡週刊

前公懲會委員長石木欽與涉案的富商翁茂鍾不當往來及買股大賺5,400萬遭監院彈劾，但過程一波三折，在馬系監委方萬富在任時期還一度遭否決、3度流會，有特定監委護航的傳聞四起，經本刊深入追查，取得買股名單發現，購買翁茂鍾公司股票的最大咖，就是剛卸任監委的方萬富，另還有司法官及2名現任高階警界首長及卸任署長。

▲監院受理石木欽案後即傳出有神祕力量暗助石，第一次彈劾即遭否決。（圖／鏡週刊提供，下同）

離譜的是，翁茂鍾積欠法國巴黎銀行3億元債務，在方萬富任職台南地檢署檢察長期間，檢方卻運用偵查技巧讓翁不用還錢，承辦檢察官曲鴻煜及方萬富正好就在那段期間買股。全案涉及司法官充當不肖業者的門神，並護航同道，行徑惡劣，莫此為甚。

本刊去年9月踢爆石木欽向案件當事人買股獲利後，石即宣布自請移送監察院進行「公正調查」，當時便傳出石木欽一定可以全身而退，彈劾案將會被監察委員否決，全案包括買股、宴飲等名單也將從此石沉大海，不會被公開。

今年6月，監察院首次表決石木欽彈劾案即否決，接著要再開會，即因人數不足流會3次，當時外界傳有特定監委護航，讓本案數度卡關，直到新任監委上任才通過彈劾。

本刊深入調查終於取得全案最敏感的買股名單，全是大咖的司法及檢警調人員，除了石木欽以妻兒名義購買150張怡安及鍾擁有的另一家聯亞公司股票、獲利5,400萬元外，最引人矚目的就屬由前總統馬英九提名的前監察委員方萬富，其他買股名單還包括現任高雄市警察局長劉柏良，警政署警政委員、剛卸任台南市警察局長的周幼偉，前海巡署長王崇儀及調查局前經濟犯罪防制處長秦台生等人。



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