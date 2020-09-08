催討3萬6當家用　老公笑嗆「死要錢」！人妻怒：9千零用錢還有剩

▲妻一個月拿3萬6當家用，卻被老公酸「死要錢！」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「沒關係！明年換你帶小孩！」一名人妻森77表示，目前專心在家帶孩子，要求老公薪水全上繳，只留9千元給他當零用錢。沒想到老公5日發薪，原PO提醒匯款一事，卻被豬隊友回擊一句「死要錢」，讓她心裡很不是滋味。討拍文曝光後，網友力挺「很好阿，明年換他帶小孩，妳去工作給家用，互相交換角色一下！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，在家當全職媽咪，老公薪水全充公，只留9000元當他的零用金，「只需要花費自己的午餐而已，一個月下來還有剩勒，拜託」，至於剩下的3萬6000元當家用，然而每個月到了發薪日，就成了兩夫妻的「討債日」。

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原PO透露，每到5日都會跟老公提醒「趕快匯錢」，而豬隊友都笑嗆「死要錢」，儘管知道是開玩笑的話，但還是引起她不滿，「其餘都匯入家用，這樣會很狠心？還好吧」、「全職在家帶小孩，才跟你拿36000而已耶！沒關係，明年換你帶小孩...」

至於36000元如何花用？原PO補充解釋，1萬3至1萬6是餐費、5000存女兒股票，另外水電費、尿布、假日出遊餐費等也從裡面支出，剩餘的1萬元左右就是教育基金。另外，原PO精算老公零用錢9000元根本綽綽有餘，「只需負擔上班日的午餐費、交通費，我算過一個月應該還有5000讓他隨意花啦！」

▲網友也認為，不該拿「死要錢」當玩笑話！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，掀起一票人妻熱議，「9000元？我老公一個禮拜上班五天，跟我說他一千就夠了 ，偶爾還幫我買早餐勒」、「我老公一天才花30元買早餐，因為我有煮中餐和晚餐，其他都是家用，錢他自己保管開銷都他負責」、「死要錢咧，一個月沒拿超過五萬給老婆的好意思講話」、「不拿一毛錢，所有日用品給他去買，菜也給他買，讓他吃米要知道米價，看誰先崩潰」、「我老公固定零用錢7000元（包含油錢、早午餐、電話費），不夠才跟我另外要之前不夠，戒掉應酬後，每個月都有剩」。

文末，原PO心累解釋，並非嫌棄3萬6千元太少，而是在意老公「死要錢」這一句話，「我自己沒拿零用錢，全部錢給家用，靠老公賺錢，所以他拿9000剩餘的錢，他可以買遊戲、買點數，我不會過問，有人說我嫌36000少，其實不是的，我只是認為說『死要錢』這句話，還是不要輕易說出！」