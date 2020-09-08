僅靠家人指點！13歲大學畢業　天才少女怨父母「把我帶上錯路」

▲中國大陸13歲少女，在今年7月已經完成大學學業。（圖／CTWANT提供）

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通常正常人是22歲才會大學畢業，但近日傳出，中國大陸出現一位13歲就大學畢業的天才少女，在大學之前甚至沒有接受過義務教育，僅靠父親的指點學習，但現在這名天才少女卻埋怨父母將他帶上錯路。

根據《搜狐新聞》報導指出，中國大陸河南省商丘市的少女張易文，只有在4歲時就讀過一個月的幼稚園，後來就被父親接回家，在家中開設的培訓班接受教育，至此之後，就沒有接受過任何義務教育。而2017年時，長年僅靠父親教學的張易文，透過父親開具的同等學力證明報考商丘工學院，最後竟然以10歲之姿錄取了該學院電子工程學院電子信息工程技術科系，在當時成為關注的話題。

今年7月時，13歲的張逸文也順利的畢業，校方表示，張易文在校表現屬於中等，但由於年紀與同學差距甚大，所以大部分時間都是獨自一人行事。而且張易文「行事作風非常低調，若不是學校特別關注，根本不會注意到他的存在」。

張易文畢業後，並沒有繼續就學，而是在父親的培訓班中擔任助教。當初父親希望能讓張易文在20歲之前完成博士學位，之後進入上流社會，但是考量女兒念大學後，喜歡上動漫設計，而且高等數學的學習上遇到困難，擔心給女兒太大的升學壓力，所以決定暫緩實行這個計畫，父親預計兩年後讓張易文再去考研究所。

身為10歲就大學畢業的天才少女張易文，面對父母給他的安排道路其實非常的反彈。父親受訪時表示，「女兒有點反叛，有獨立見解，有時候也敢與我們吵架了。擔任助教期間，工作的細節上會與我們有分歧」，而張易文認為父母的行為，讓她走上錯路，認為父母耽誤了她。

也有網友認為張易文父母這樣培育張易文，最主要的目的就是要幫自己的培訓班打廣告，為此，張易文的父親反駁，表示他們對女兒的教育「是引導，而非控制」，在他們可以控制的範圍內，讓女兒選擇自己想走的路。

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