天才少女13歲大專畢業！怨父母要捧她進上流社會：把我帶上錯的路

▲張易文10歲考進專科。（圖／翻攝自紫牛新聞）



記者崔子柔／綜合報導

中國河南省商丘市13歲的少女張易文今年7月就從大專畢業，而且在這之前沒有受過義務教育，只在父親張民弢的私塾學習5年，但她現在則對父母的安排不滿，認為「是一條壞的路」。

綜合《紫牛新聞》、《搜狐新聞》報導，張易文4歲時也和同齡孩子一樣到幼兒園學習，但只上了短短一個月，父親又覺得這樣教育不到位，把她接回家讓母親自己教，還給她請了2個學生當伴讀。當時張民弢夫婦在當地經營一間補習文化課的培訓班。

▲張易文沒什麼同齡朋友。（圖／翻攝自紫牛新聞）



經過父母的栽培，張易文在10歲時就考取商丘工學院專科，當時（2017年）就被稱為「天才少女」，但也有人認為是張民弢為了炒作，把自己女兒當作是「活廣告」，吸引更多人注意到他的私塾。

校方表示，張易文平時行事低調，但因為同學間年齡還是有差距，通常是獨來獨往，「不惹事，也不進行自我炒作，希望別人看不到她，如果不是學校特別關注，可能都不會感受到她的存在」。因為高數、英語方面還須繼續加強，她沒有參加畢業後專升本的考試。

▲張易文今年順利畢業。（圖／翻攝自紫牛新聞）



原本設定張易文在20歲要考到博士，再踏入上流社會，張民弢表示，女兒現在選擇在培訓班裡擔任助教，每月有1500人民幣（約6568台幣）的薪水，目前計畫2年後再讓她去考研究所。

張民弢坦言，女兒對這些安排並不滿意，「覺得自己的經驗是不正確的」。對於網友「操控女兒」的指責，張民弢則回應，他是引導不是控制，只是想讓女兒在父母可以接受的範圍內選擇想走的路，決定權還是在她。

▼她現在在父母的私塾當助教。（圖／翻攝自紫牛新聞）

