保全李宗瑞「交保就犯罪」原因曝　裝乖4招演很大！法官被打臉

▲少女在密室內被發現時，身旁有一隻鯊魚玩偶陪伴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

「保全界李宗瑞」羅育祥2018年5月連續下藥性侵2名少女，被判刑10年後交保隨即娶妻、誘拐高雄少女，落網後隨即收押、隨即發監。根據了解，羅育祥其實會「交保就犯案」全是為了躲藏10年徒刑的套路。

判決書指出，羅育祥2018年5月任職保全公司區經理，擔任面試官，卻從人力網站上物色下手目標，接連下藥性侵15、16歲國中少女，並拍下影片、照片。同年12月檢警搜索收押，但羅隔年1月抗告成功，以5萬元交保，卻預謀再次犯案，趁機打造密室，直到今年7月判刑10年，也未再上訴。

▲高雄少女案，羅嫌被收押。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據自由時報報導，羅育祥一審被判刑後，決定拚「不要再被押」而不是上訴減刑，於是他根本不在乎全案未來怎麼判，直接使出4招「坦承所有犯行、準時出庭、表現悔過之意、全力與被害人達成和解」，讓法官認為羅育祥無逃亡之虞，大贊他相當配合，不信檢方說的「可能潛逃」、「對社會、婦女有危害」的說法，決定給羅育祥交保。如今看來法官的說法跟事情發展是大不相同。

羅育祥獲得交保後馬上找來裝潢師父裝修密室，並在網路上認識嫩妻，豈料嫩妻跟他結婚後知道他之前性侵的事情，開始跟他保持距離、增加回娘家次數，這才讓羅育祥開始再上網找到高雄少女，因為羅育祥想找一位女性跟他一起藏在密室躲刑期。