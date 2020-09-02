「淫魔保全」當年未押才再犯案？北院聲明澄清：無證據證明有再犯

▲有「保全界李宗瑞」之稱專門誘拐少女的羅嫌。（圖／CTWANT提供）

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有媒體質疑因為「保全界李宗瑞」羅育祥另涉2個性侵少女案，法院未裁定羈押，才造成羅男有機會繼續對高雄市14歲少女略誘犯罪，對此，台北地院今天（2日）下午發布聲明澄清，承審法官接手羅的2個性侵「前案」時裁定具保停押，當時的檢察官並沒有反對，直至16個月後才主張羅應該羈押，希望外界基於事實評論，以免發生誤解。

北院聲明指出，被告羅育祥是涉犯《刑法》第222條第1項第4款及《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第3項，對少女以藥劑為加重強制性交罪嫌經檢察官偵結起訴，台北地院分案108年度侵訴字第6號案件審理，受命法官於2019年1月9日訊問後，審酌被告並無任何前科且對於犯行均坦承不諱，認並無羈押之必要而予具保停止羈押並命限制住居，被告及檢察官就此強制處分裁定均未表示不服，亦無提起抗告，報導稱檢察官不服交保裁定，與事實不符。

北院表示，2019年1月9日羅男交保後，公訴檢察官於2020年5月，已經交保超過1年4個月之後審理時，始以書面建請羈押被告，以被告犯案動機為心存報復，事後並未就醫，亦無悔意，認被告有反覆實施同一犯罪之虞等情，建請羈押被告等語。

本案審判長於開庭時即就此部分請檢察官及辯護人表示意見，檢察官表示無其他意見，被告及辯護人則抗辯：案發後，被告已經失業不再具有保全業經理身分且限制住居，客觀上無法再以相同方式犯案，且檢察官對於有再犯之虞部分純屬臆測，並無證據佐證等語，否認本案有羈押之必要。

審判長聽取兩造意見後，審酌：（1）被告並無前科。（2）被告自交保後已經超過1年4個月時間均遵期到庭進行訴訟程序，並未違反強制處分。（3）已與被害人達成和解，補償被害人。（4）對於犯行亦均坦承不諱並未卸責。（5）此外，亦無其他證據可證明有再犯之虞等因素，因而認定不構成羈押要件。

北院強調，本案審判長當庭諭知禁止被告直接與被害人或其家屬聯繫，亦不得再做如本案類似或不當行為，若有違反此部分行為將依法羈押。因此，本案羈押之處理已考慮當時存在之各項客觀事實，始認定並無再犯之虞，報導評論稱未考慮再犯之虞，應屬誤會。

北院表示，關於本案羈押與否之決定，雖屬可受公評之事項，惟仍期盼各界在評述時，能有充足之資訊，確認基本事實後，再予以評論，避免評述與事實不符，引起民眾對於法院產生不必要之誤解。

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