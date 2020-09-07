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韓國瑜驚人下一步曝光！遭罷免3個月「鎖定新目標」　韓粉嗨翻

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▲▼郝柏村追思會,韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲周玉蔻7日在節目爆料，韓國瑜想要選台北市長。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

2022年台北市長選舉備受矚目，國民黨5日傳出可能會派蔣萬安參選，引發關注。對此，資深媒體人周玉蔻7日爆料，蔣萬安會如此早就被迫表態，原因就是高雄前市長韓國瑜除了有意競選黨主席外，未來也想要角逐台北市長大位，消息讓許多人相當震驚。

周玉蔻7日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》透露，蔣萬安跨區在北投設置服務處「可能是被逼的」，原因是韓國瑜似乎已經在與黨內重要人士約談，討論的內容除了競選黨主席問題外，就是韓國瑜也想要參選台北市長，所以讓台北市黨部很緊張，「我說白了，就是因為韓國瑜要選台北市長。」

▲▼廣播主持人周玉蔻。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會。蔣萬安（圖／記者周宸亘攝）

▲周玉蔻表示，蔣萬安表態「可能是被逼的」。（圖／ETtoday資料照）

台北市長柯文哲任期將於2022年期滿卸任，屆時誰會是下一任市長引起各界關注。國民黨立委蔣萬安今年連任立委，近期進一步在士林北投區開設服務處，動作被外界視為參選前奏，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也證實，「蔣萬安已經明確表態，會參選下屆台北市長。」

針對傳聞，蔣萬安6日表示，接下來修憲、食安、勞保年金改革都是重要議題，特別是勞保年改，現在對他來說立法院還是最重要場域，他也會回應民眾期待，好好捍衛民眾權益，至於擴大在北投設服務據點，強調都是民眾期待，是出於服務選民初衷，也是他身為立委的職責。

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