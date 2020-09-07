　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

死因不明！美麗沙灘死魚遍布　腐爛屍體連綿4公里

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

沙灘上遍布死魚，而且魚種都為單一品種，目前還不知道發生的原因。（圖／翻攝自南華早報）

▲沙灘上遍布死魚，而且魚種都為單一品種，目前還不知道發生的原因。（圖／翻攝自南華早報）

 圖文／CTWANT

中國大陸廣西省的北海銀灘景區，近日突然出現大量死魚，每日都有魚屍體被潮水推到沙灘上，而且品種大多單一。當地相關部門已經介入調查，但目前為止對於這些死魚的原因還沒有找出任何原因。

根據《南華早報》報導指出，4日上午，有民眾反應在北海銀灘景區的沙灘上出現大量死魚，數量之多讓人看了怵目驚心。而其實早在8月中時，死魚遍布沙灘的事情早已發生過，不過當時數量沒有這次這麼龐大。

該景區管委會教導員董金平表示，這次的大面積死魚是從8月底開始的，已經持續了一周，每天漲潮時，海浪都會將近10公斤的死魚打到岸上。而且魚屍綿延在北海羅馬廣場至馮家江一帶的沙灘上，綿延長度有4公里之遠。而由於死魚的品種大多為黃尾魚，其它的魚種比較少，目前無法確認是因為單一物種的活動而造成的景象，還是因為環境污染所導致，目前尚無法判斷。

為了海灘不被魚屍汙染，度假區管委會每日都會派人清理死魚。而北海生態環境監測中心、北海市生態環境局、海洋局、海洋與漁業綜合執法支隊、北海銀灘國家旅遊度假區管委會等相關部門均已介入調查，並且提取死魚與海水樣本送到實驗室檢驗，不過截至目前為止，對於大量死魚的成因，仍然沒有任何的發現。

延伸閱讀
遠距教學到一半！老師臉突扭曲「驚吐一句話」亡　學生嚇傻
7年前救護接生　7年後男童寫注音文暖心感謝消防叔叔
高雄媳婦起床「沒跪婆婆靈堂」念經　大姑們聯手甩巴掌：不能教訓？

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
張柏芝失誤洩漏！　大兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」
砰一聲...10釣客遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及
爭鮮推「399吃到飽」可行？　網點1關鍵：一定虧本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

死因不明！美麗沙灘死魚遍布　腐爛屍體連綿4公里

英國老牌咖啡COSTA在陸現關店潮　青島門市全歇業

捷克總統批議長訪台「幼稚挑釁」　北京大讚、邀參加峰會

美擬將中芯國際列黑名單　陸：濫用國家力量「赤裸霸權行徑」

19歲女「擠完鼻子痘痘」命危！細菌竄腦狂擴散　醫揭超致命後果

揮別「中國製造」　三星傳11月關閉天津電視工廠

開學第一天送小孩上學「爸跑錯3學校」　老師：要放學了…順便接走

中國藥廠科興「9成員眷」注射新冠肺炎疫苗！　CEO：已告知副作用

女生遭「口罩遮眼」連賞巴掌　22秒霸凌片瘋傳！　學校急抓人道歉

變態男潛入女廁！「貼地伸頭」進門縫偷窺　事後狡辯：我是女生

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

死因不明！美麗沙灘死魚遍布　腐爛屍體連綿4公里

英國老牌咖啡COSTA在陸現關店潮　青島門市全歇業

捷克總統批議長訪台「幼稚挑釁」　北京大讚、邀參加峰會

美擬將中芯國際列黑名單　陸：濫用國家力量「赤裸霸權行徑」

19歲女「擠完鼻子痘痘」命危！細菌竄腦狂擴散　醫揭超致命後果

揮別「中國製造」　三星傳11月關閉天津電視工廠

開學第一天送小孩上學「爸跑錯3學校」　老師：要放學了…順便接走

中國藥廠科興「9成員眷」注射新冠肺炎疫苗！　CEO：已告知副作用

女生遭「口罩遮眼」連賞巴掌　22秒霸凌片瘋傳！　學校急抓人道歉

變態男潛入女廁！「貼地伸頭」進門縫偷窺　事後狡辯：我是女生

網紅大學被騙去做酒店！　揭「暗黑玩法」經紀人日薪破萬

中職／最不會吞K　陳傑憲：三振對我來說很丟臉

三大名師推薦熱門潛力股！缺貨受惠股、台積電供應鏈...6檔報你知

駁斥江啟臣「時機敏感」婉拒AIT邀約　國民黨：5立委仍在協調中

郭碧婷卸貨倒數！　婆婆向太證實「向佐已抵台隔離」破婚變謠言

貿易協定談不攏也非走不可！　強生：10月15日是最後期限

百萬YouTuber「跟親妹接吻」超開放　24hrs挑戰網看傻：竟然做了

中秋慶團圓...蘇澳漁會推限量「鱻宴集錦盒」　漁貨搶鮮購

砰一聲...10釣客人車遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及

中職／統一獅快談好林子豪　希望本周有結果

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

大陸熱門新聞

天降鐵球砸死女嬰　法院判整棟樓都要賠

女稱遭「性侵逼交往」墮胎！　男友被肉搜結果大反轉

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門釀2死4傷「下車魔性狂舞」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

和碩子公司侮辱員工！新員工識別證滿地扔

校門口隨機砍！　4人倒地噴血...兇「刀架制服女脖子」

引擎蓋頂著大活人　高速路上狂飆

香港12歲少女被警撲倒！　母：只是路過

情侶河塘殉情雙亡！遺體擁抱浮出

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

樓梯間霸凌！女同學「口罩蒙臉」打到流鼻血

19歲少女激似3個月孕婦！

10歲妹陳屍農田遭性侵！堂哥下的手

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面