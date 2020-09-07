死因不明！美麗沙灘死魚遍布　腐爛屍體連綿4公里

▲沙灘上遍布死魚，而且魚種都為單一品種，目前還不知道發生的原因。（圖／翻攝自南華早報）

圖文／CTWANT

中國大陸廣西省的北海銀灘景區，近日突然出現大量死魚，每日都有魚屍體被潮水推到沙灘上，而且品種大多單一。當地相關部門已經介入調查，但目前為止對於這些死魚的原因還沒有找出任何原因。

根據《南華早報》報導指出，4日上午，有民眾反應在北海銀灘景區的沙灘上出現大量死魚，數量之多讓人看了怵目驚心。而其實早在8月中時，死魚遍布沙灘的事情早已發生過，不過當時數量沒有這次這麼龐大。

該景區管委會教導員董金平表示，這次的大面積死魚是從8月底開始的，已經持續了一周，每天漲潮時，海浪都會將近10公斤的死魚打到岸上。而且魚屍綿延在北海羅馬廣場至馮家江一帶的沙灘上，綿延長度有4公里之遠。而由於死魚的品種大多為黃尾魚，其它的魚種比較少，目前無法確認是因為單一物種的活動而造成的景象，還是因為環境污染所導致，目前尚無法判斷。

為了海灘不被魚屍汙染，度假區管委會每日都會派人清理死魚。而北海生態環境監測中心、北海市生態環境局、海洋局、海洋與漁業綜合執法支隊、北海銀灘國家旅遊度假區管委會等相關部門均已介入調查，並且提取死魚與海水樣本送到實驗室檢驗，不過截至目前為止，對於大量死魚的成因，仍然沒有任何的發現。

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