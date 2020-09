彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

▲《彭博社》記者Mark Gurman認為蘋果會於本周宣布線上發表會的日期。圖為Apple Park訪客中心。(圖/記者洪聖壹攝)

記者王曉敏/綜合報導

推特爆料達人Jon Prosser稍早透露,蘋果將在美東時間9月8日上午6時(台灣時間8日18時)以「新聞稿」形式發表新品。不過《彭博社》記者Mark Gurman隨後發布推文表示,他認為蘋果會於本周宣布iPhone 12及Apple Watch線上發表會的日期,而非於本周發表新品。

Jon Prosser先前就曾表示,蘋果新款iPad和Apple Watch將在本周發布,稍早他於推特推文指出,蘋果將於美東時間8日上午6時發布新聞稿釋出新品資訊。

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.



I’ll tweet early that morning to update you if it changes.