蔡英文總統出席全國律師節慶祝大會　盼律師界通力合作提供建言深化司改

▲總統蔡英文，6日在台南市長黃偉哲的陪同下，出席「第20屆全國律師聯誼會暨第73屆全國律師節慶祝大會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

總統蔡英文，6日在台南市長黃偉哲的陪同下，出席「第20屆全國律師聯誼會暨第73屆全國律師節慶祝大會」，蔡英文總統感謝全國律師們展現智慧與決心，讓討論十幾年的律師法修正案順利通過，期許未來律師界通力合作，達成《律師法》賦予的使命及任務，落實律師倫理規範，充分實踐「在野法曹」的光榮地位。

立法院於2019年底三讀通過「律師法」修正，完成司法改革重要的一環，而每年9月9日為律師節，今年全國律師節慶祝大會選定於台南市奇美博物館舉行，司法院長許宗力、法務部長蔡清祥及司法界眾多人士皆出席共襄盛舉。



蔡英文總統致詞時讚許此次選在「很有氣質」的博物館舉行大會，經驗難得，而且大會的背板設計也很可愛，充分展現律師界年輕有活力的一面，「感覺很不一樣」。



蔡英文總統特別提及，今年7月國民法官法三讀通過，未來即將迎接人民擔任國民法官，和職業法官合審合判的刑事訴訟新制度，如此重大的變革，代表著司法判決將更貼近社會普遍的感情，並同時增加司法的公信力。



蔡英文總統表示，目前司法院正持續邀請律師界共同商討國民法官制度上路前的準備工作，蔡總統感謝各位的積極參與；展望新階段，蔡總統期待律師們可以跨世代合作、跨縣市合作，提供專業、經驗的法制建議，以及第一線民眾的心聲給政府，持續深化司改。



台南市長黃偉哲則表示，律師法修正已經於2020年1月15日公布，這次修法，有效減少律師執業障礙、保障委任當事人的權益及實踐律師公益的使命，相信各位在律師法通過後，一定更能發揮在野法曹保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命，為人民與法律做最後的把關。



大會最後由蔡英文總統親自頒獎給優秀公益律師，並祝福全國律師先進職業工作順利、生活圓滿。

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