中和圍棋老師毆10歲男童　媽現身曝原因「同意管教」：2人住一起

記者柯沛辰／綜合報導

新北市中和一名10歲男童遭朱姓圍棋老師痛毆，直到社區保全上前制止才停手。男童母親5日出面澄清，是她請老師代為管教，也全程知情，不會提告老師。不過，新北家防中心研判朱男已經違反兒少法令，將檢附相關證據影像，移送社會局裁罰6萬元以上60萬元以下罰鍰。

有網友5日在臉書社團「我是中和人」貼出社區大廳監視器，畫面可見一名男子連續掌摑男童3次，接著揮拳毆打5次。男童倒地嚎啕大哭，但男子視若無睹，竟掐脖將人按壓在落地窗玻璃上，直到社區管理員上前關切才罷手。

▲朱男在社區大廳揮拳施暴，被監視器拍下。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）

經過調查，事件發生在8月28日，施暴的是27歲朱姓圍棋老師，與男童是師生關係。警方第一時間致電了解，朱男解釋是男童一直說謊，才出手體罰，而且孩子母親全程知情。不過，警方5日晚間仍帶回朱男，而母親也帶男童親自說明，但見媒體守候，不願受訪和拍攝。

許母向警方表示，她白天要上班無法管教，偏偏10歲兒子生性頑皮，又撒謊成性，才拜託圍棋教室的朱姓老師「全權管教」。原先孩子住在台北市，但今年初搬到中和與朱男同住，至今已有一段時間。

▲朱男將男童壓制在玻璃上，直到保全上前關心才鬆手。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）

據悉，圍棋教室就在中和這處社區，當天許母曾提及孩子在外表現雖漸漸變好，但一回家又故態復萌，希望老師再進一步管教。如今鬧上新聞版面，許母不認為有報警必要，也不會控告老師，因此警方依規定通報社會局，後續交由社工介入訪視。

不過，新北市家防中心初步研判，朱姓圍棋老師過度管教、不當毆打，已涉及虐童行為，違反兒少法，後續會檢附相關影像、調查報告，將案件移送市府社會局，依法裁處新台幣6萬元、60萬元以下罰鍰，也會提醒媽媽留意孩子身心狀況和壓力，必要時將提供親子教育。

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