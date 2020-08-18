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YouBike租借點設馬路上！民眾驚呼：這個我不敢停　新北市府回應了

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YouBike租借點設馬路上！民眾驚呼：這個我不敢停　新北市府回應了。（圖／東森新聞）

▲議員批評，這是一個非常荒謬的站體。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

有民眾發現，在新北市中和區新生街上正在興建的YouBike站體，停車的方向不是在人行道，而是朝向車道，也就是牽車、停車時要與車爭道，不少人都認為很危險。對此，新北市府交通局表示，原本有規劃配合公所將人行道擴寬改善，但公所的工程遲遲未進行，因此決定先將有危險的站體拆除。

《東森新聞》報導，這處YouBike站體設在黃線和紅線上，停車柱的地方雖用塑膠片擋著，代表還沒有正式啟用，但要是腳踏車停進來，等於直接停在車道上。一名受訪者說，「這個我不敢停」，距離太短了，腳踏車會跑出去，車子就會撞到，應該是不可以設在那裡。

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▼這處YouBike站體設在黃線和紅線上。（圖／東森新聞）

YouBike租借點設馬路上！民眾驚呼：這個我不敢停　新北市府回應了。（圖／東森新聞）

民眾怎麼看都覺得怪怪的，而看看附近的站體，有的特別劃設自行車專區，方便市民安全取車；不然就是在寬廣的人行道，至少不用人車爭道。民進黨新北市議員張志豪說，如果有民眾要在這邊借車，稍微退出去很有可能有被擠壓或被撞的危險，這是一個非常荒謬的站體。

平均要價150萬的站體出現危險性，對此，新北市府表示，原先計畫配合公所將人行道拓寬時一起改善，但目前工程尚未進行，因此決定先拆除。

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