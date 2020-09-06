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「紙本藝FUN券」破250萬人申請！9/8公開抽籤、9/9超商領券

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▲▼「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供）

▲「紙本藝FUN券」登記截止，9/8公開抽籤。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部為振興藝文消費，除了在7月推出第一波「數位藝FUN券」外，另考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，推出「紙本藝FUN券」自8月31日上午9時起開放申請，並於9月6日晚間9時截止登記，共計破250萬人申請，此波預計發行60萬份、每份600元，合計3.6億元，將於9/8抽出60萬名幸運民眾！

「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，凡第一波數位藝FUN券未中獎且符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一即可申請，此次申請時間長達一週，至9月6日晚間9時截止共超過250萬人申請。

請繼續往下閱讀...

文化部將於9月8日公開抽出幸運得主，獲得「紙本藝FUN券」者可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至「四大超商」憑健保卡領券。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

▲▼「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供）

▲紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。（圖／文化部提供）

屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

文化部特別說明，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，「紙本藝FUN券」使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。

另外第一波的「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，中獎民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款，使用不找零。

「紙本藝FUN券」時程

抽籤：9/8 中午12:00

領券時間：2020/9/9 - 2021/2/28，每天早上9:00至晚上9:00，至四大超商以健保卡領券。

使用時間：2020/9/9 早上9:00起 至2021/2/28 晚上11:59止

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