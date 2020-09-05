23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭：為了孩子絕不放棄

▲外型出眾的綁鐵女工，已經照顧三個兒子，就算是風吹日曬她也不怕。（圖／卓慧玉授權提供）

記者陳雕文／綜合報導

花蓮一名外型出眾的妙齡女子，為了賺錢養育3個年幼兒子，辭去餐廳服務生的職務，跑去台南擔任綁鐵工人，咬牙忍受風吹日曬，她回憶道，上工的第一天，領到薪水的當下喜極而泣！如今還嘗試透過臉書直播賣東西，儘管有時整天收入只有2百，她堅強地說，「為了孩子，我絕不放棄！」

請繼續往下閱讀...

▲卓慧玉偶而趁休息的空檔拍照或短片記錄生活點滴。（圖／卓慧玉授權提供）

23歲的卓慧玉身高162公分43公斤，僅23腰的她擁有34D傲人上圍，生了3個孩子後身材仍超好，從事綁鐵工作已經一年半，偶而會趁休息的空檔拍影片記錄生活，卻遭酸民留言，「原來綁鐵工人那麼閒」等攻擊性文字讓她感到無奈、傻眼表示，「對於不懂我的人，不需要解釋什麼」。

▲卓慧玉分享，在工地領到第一份薪水時，還感動到哭出來，雖然綁鐵整天真的很累，但她想到兒子的笑臉，會覺得一切都值得了。（圖／卓慧玉授權提供）

卓慧玉分享，雖然綁鐵的工作很累，但至少讓我跟孩子能三餐溫飽，還可以買奶粉、尿布、陪孩子們玩。能看到孩子開心的笑容，多累都值得！如今孩子要上學讀書，她決定搬回花蓮並嘗試直播賣衣服、生活用品，也遇上收日不穩的難題。

▲卓慧玉下班衝回家洗澡，接著就會陪孩子們玩。（圖／卓慧玉授權提供）

卓慧玉表示，擔任綁鐵工一整天可領2千元又穩定，而直播的話，認真喊一天最多賺約3千元，但收入很不穩定，最慘的時候一天只有2百元。但她仍保持樂觀，「因為有直播就有機會！」

▲▼卓慧玉外型出眾，不管上班或休假時的裝扮都超美。（圖／卓慧玉授權提供）