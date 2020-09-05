農委會推全台國產豬統一標章　陳吉仲：今年12月前完成試辦

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口；衛福部今（5日）上午也公布進口美豬的瘦肉精最大容許殘留量標準。農委會主委陳吉仲今日下午也公布，未來全國將有一個統一使用的國產豬標籤，預計今年11月以前完成、12月底試辦，以鼓勵的方式讓業者使用，並希望消費者能認標章購買國產豬。

衛福部今日表示，為透明豬肉原料原產地資訊，從110年起從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地，讓大家可以安心自由選擇。

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陳吉仲補充表示，未來將將推出一個大家共同認可的標章，只要有國產豬認證標章，就要確保一定是國產豬肉，所以相關溯源的工作十分重要，目前豬肉溯源達到七成，如果溯源將來能達到百分之百，再搭配國產豬標章，就能讓消費者更有信心信任這個標章。

陳吉仲提到，該標章最大功用，就是要讓消費者知道店家使用國產豬從哪裡取得，讓產業界衝擊降低，並呼籲所有的國人使用國產豬。至於執行標章相關費用，預算從何而來？陳吉仲表示，本來就有公務預算，將由食農教育預算支應，不會從百億養豬基金編列；至於預算多寡，目前還沒統計出來。