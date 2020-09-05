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明年起含瘦肉精美豬「全豬開放進口」　陳時中：初期「逐批查驗」

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▲▼陳時中宣布瘦肉精美豬殘留容許量。（圖／記者洪巧藍攝）

▲陳時中宣布瘦肉精美豬殘留容許量。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

政府規劃明年元旦開放含瘦肉精美豬，衛生福利部今（5）日公布豬肉萊克多巴胺殘留容許標準，全豬都定標準，其中腎臟訂出比國際嚴格的0.04ppm，國人常食用的豬雜內臟則為0.01ppm。衛福部長陳時中表示，新的品項開放之後會「逐批查驗」驗證其證明報告是否如實，後續再來訂定抽驗比例。

國際食品法典委員會（CODEX）針對豬肉訂定萊克多巴胺殘留容許量，分別是肌肉0.01ppm、油脂0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.9ppm；衛福部長陳時中公布國內標準則分別是肌肉0.01ppm、油脂0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.4ppm，其他可供食用部位的豬雜碎（胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）另定0.01ppm。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，衛福部108年委託國立成功大學教授進行風險評估，針對不同年齡層、族群進行分析，考量國內產婦坐月子可能食用較多腎臟，腎臟標準訂定比國際嚴格，從0.09ppm改以0.04ppm計算，安全攝食量ADI可以從89.9%降至61%。相關標準將於7日預告，並於7天後進行公告，明年元旦上路，並輔以原料產地標示讓民眾選擇。

陳時中指出，開放進口之後會逐批查驗，如果查到違反規定會再擴大查驗，如果檢出陽性率低，後續再來訂定抽驗標準。

在國內不得檢出瘦肉精萊克多巴胺時，根據食藥署統計，過去10年來邊境進口豬肉、豬雜遂相關查驗總計有28批違規檢出萊克多巴胺。豬肉部份進口1458批，其中10批有檢出，分別是100年8批、102年1批、106年1批；豬雜碎內臟的部份，總計進口497批，其中18批檢出，分別是100年6批、101年8批、102～104、106年各1批。

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