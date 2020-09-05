龜山島夢幻牛奶海其實是「酸奶菌缸」！泡海小心「一回頭到石垣島」

▲龜山島「夢幻牛奶海」正夯。（圖／瓦勒斯 Wallace)



記者林育綾／綜合報導

疫情影響下國旅正夯，有網紅吹起龜山島「牛奶海」旅遊風，標榜一秒到帛琉泡牛奶海，不過日前「中華民國海洋學會」引用中山大學海洋科學系教授林玉詩撰文分享，夢幻的牛奶海「其實是個酸奶菌缸」，不但臭，泡太久小心有類似果酸換膚的效果；另外龜山島的海流瞬間流速極快，可達每秒70公分，「在這邊泡澡可千萬要小心，否則一回頭說不定已到石垣島！」

「中華民國海洋學會」在臉書粉專引用中山大學海洋科學系教授林玉詩撰文，分享關於龜山島「牛奶海」的科普知識，提到個「奶」嚴格來說應叫它「酸奶」（即優酪乳），正常的海水會呈現弱鹼性，酸鹼值約為8，但根據科學家的研究，牛奶海酸鹼值可低達6，僅略高於優酪乳，而熱泉水本身的酸鹼值則低達1.5，因此泡太久「小心會有類似果酸換膚的效果」。

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另外她也提到，龜山島牛奶海另一個有趣的現象是「流場複雜」，曾有漁民表示，「在這裡混跡十幾年，從沒搞清楚龜山島的流。」由於牛奶海面對著開闊的海洋，水平瞬間流速可達每秒70公分，因此「在這邊泡澡可千萬要小心，否則一回頭說不定已到石垣島！」

有人提出，在龜山島感覺起來明明風平浪靜，如果海流那麼強，牛奶海不就一下就被沖掉了？林玉詩也解釋，龜山島瞬間流速雖強，但隨潮汐變化也非常明顯。更重要的是，牛奶海在一天之內還可形成「5至6次的漩渦」，這些漩渦直徑大概100至200公尺，約1至2小時轉一圈，由於轉速偏慢，「一般人通常感覺不出來」，但因為這些漩渦的存在，牛奶海不但存在，還常常被旋繞出美麗的圖案。

她也說，「近期科學家的研究更發現，牛奶海雖然臭不可當，裡面卻蘊育了一些特別的細菌。研究人員利用穩定同位素技術，測量了牛奶海的固碳速率，發現牛奶海即便在沒有光的情況下，也可以非常高的效率吸收二氧化碳，暗示這些勤奮的小傢伙們不是一般海水裡執行光合作用的藻類，而是熱泉環境特有的細菌。」

她說明，這些細菌很有可能是以熱泉噴出的含硫物質，搭配海水中的氧氣，來進行化學固碳，也很有可能就是支持這個熱泉生態系的基礎生產者之一。「下次如果再訪牛奶海，除了欣賞她的美麗外，也不妨給住在牛奶海裡這些孜孜不倦幫忙移除二氧化碳的小傢伙們一聲讚！」

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