　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

龜山島夢幻牛奶海其實是「酸奶菌缸」！泡海小心「一回頭到石垣島」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲龜山島牛奶海。（圖／瓦勒斯 Wallace)

▲龜山島「夢幻牛奶海」正夯。（圖／瓦勒斯 Wallace)

記者林育綾／綜合報導

疫情影響下國旅正夯，有網紅吹起龜山島「牛奶海」旅遊風，標榜一秒到帛琉泡牛奶海，不過日前「中華民國海洋學會」引用中山大學海洋科學系教授林玉詩撰文分享，夢幻的牛奶海「其實是個酸奶菌缸」，不但臭，泡太久小心有類似果酸換膚的效果；另外龜山島的海流瞬間流速極快，可達每秒70公分，「在這邊泡澡可千萬要小心，否則一回頭說不定已到石垣島！」

中華民國海洋學會」在臉書粉專引用中山大學海洋科學系教授林玉詩撰文，分享關於龜山島「牛奶海」的科普知識，提到個「奶」嚴格來說應叫它「酸奶」（即優酪乳），正常的海水會呈現弱鹼性，酸鹼值約為8，但根據科學家的研究，牛奶海酸鹼值可低達6，僅略高於優酪乳，而熱泉水本身的酸鹼值則低達1.5，因此泡太久「小心會有類似果酸換膚的效果」。

請繼續往下閱讀...

另外她也提到，龜山島牛奶海另一個有趣的現象是「流場複雜」，曾有漁民表示，「在這裡混跡十幾年，從沒搞清楚龜山島的流。」由於牛奶海面對著開闊的海洋，水平瞬間流速可達每秒70公分，因此「在這邊泡澡可千萬要小心，否則一回頭說不定已到石垣島！」

有人提出，在龜山島感覺起來明明風平浪靜，如果海流那麼強，牛奶海不就一下就被沖掉了？林玉詩也解釋，龜山島瞬間流速雖強，但隨潮汐變化也非常明顯。更重要的是，牛奶海在一天之內還可形成「5至6次的漩渦」，這些漩渦直徑大概100至200公尺，約1至2小時轉一圈，由於轉速偏慢，「一般人通常感覺不出來」，但因為這些漩渦的存在，牛奶海不但存在，還常常被旋繞出美麗的圖案。

她也說，「近期科學家的研究更發現，牛奶海雖然臭不可當，裡面卻蘊育了一些特別的細菌。研究人員利用穩定同位素技術，測量了牛奶海的固碳速率，發現牛奶海即便在沒有光的情況下，也可以非常高的效率吸收二氧化碳，暗示這些勤奮的小傢伙們不是一般海水裡執行光合作用的藻類，而是熱泉環境特有的細菌。」

她說明，這些細菌很有可能是以熱泉噴出的含硫物質，搭配海水中的氧氣，來進行化學固碳，也很有可能就是支持這個熱泉生態系的基礎生產者之一。「下次如果再訪牛奶海，除了欣賞她的美麗外，也不妨給住在牛奶海裡這些孜孜不倦幫忙移除二氧化碳的小傢伙們一聲讚！」

一秒到帛琉！龜山島牛奶海10個知識懶人包　絕美仙境其實超級臭

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
馬西屏爆被外邪入侵「有死劫」　消失螢光幕有原因
弟弟女友全裸睡著跌下床　哥哥凍未條扶上床性侵
iPhone 12 預估起價23000元　全系列容量、首發價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明年起含瘦肉精美豬「全豬開放進口」　陳時中：初期「逐批查驗」

LIVE／境外移入+2、加利口罩追查進度　指揮中心最新說明

HowHow、洋蔥已經很搞笑　「他們」靠這2點更紅：笑著笑著就哭了

豬肉瘦肉精殘留標準不只用於美豬！進口豬肉一體適用

想幫女兒選「好學區」讀書　網揭1階段影響一輩子：比父母更重要

學生、軍警不吃美豬！陳時中苦笑：我沒說要帶頭吃，我是不得已的

不二坊現場停售倒數4天　板凳大隊壓境...「嚇死人」代購價碼曝

龜山島夢幻牛奶海其實是「酸奶菌缸」！泡海小心「一回頭到石垣島」

民眾憂加工肉品標示不實、洗產地　陳時中：不會在台灣包一包就變MIT

玩2天「隔天慘被分手」　男友罵沒想到妳超醜！她淚：化妝錯了嗎

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

明年起含瘦肉精美豬「全豬開放進口」　陳時中：初期「逐批查驗」

LIVE／境外移入+2、加利口罩追查進度　指揮中心最新說明

HowHow、洋蔥已經很搞笑　「他們」靠這2點更紅：笑著笑著就哭了

豬肉瘦肉精殘留標準不只用於美豬！進口豬肉一體適用

想幫女兒選「好學區」讀書　網揭1階段影響一輩子：比父母更重要

學生、軍警不吃美豬！陳時中苦笑：我沒說要帶頭吃，我是不得已的

不二坊現場停售倒數4天　板凳大隊壓境...「嚇死人」代購價碼曝

龜山島夢幻牛奶海其實是「酸奶菌缸」！泡海小心「一回頭到石垣島」

民眾憂加工肉品標示不實、洗產地　陳時中：不會在台灣包一包就變MIT

玩2天「隔天慘被分手」　男友罵沒想到妳超醜！她淚：化妝錯了嗎

中職／羅傑斯對決江國豪　運彩看好兄弟3連勝

加利科技工廠外屁孩「灑口罩」怒譙：黑心貨　想上新聞隔天成真了

頂客族造就小坪數趨勢！他好奇「暗廳」會成主流嗎　專家秒否定

3女星連環撞衫！Jisoo與Joy演繹貴氣編織裙　網：看讚數就知勝負

中職／猛威爾VS翁瑋均　運彩開盤看好統一獅

4星酒店「免費升等公寓式」　他識破暗黑BUG：別住！網驚藝人推薦

馬西屏爆被外邪入侵「年底前有死劫」　消失《關鍵時刻》代言反增

美指陸干預最積極總統大選　華春瑩：光看就眼花「不想被牽扯」

明年起含瘦肉精美豬「全豬開放進口」　陳時中：初期「逐批查驗」

LIVE／境外移入+2、加利口罩追查進度　指揮中心最新說明

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

生活熱門新聞

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

彰化「不二坊」　９/9起暫停販售

我婆婆殺了我！網中肯曝「最公平婚姻」讚爆

全聯驚見「199元安全帽」？主婦曝超強2功能

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

好心讓人便車　竟染染新冠肺炎全身插管

月清槍21次防癌　老公一直要...嫩妻求饒

全聯驚見「鍋燒意麵」網暴動：不用跟團了

訂85元雞腿當早餐！男友「嗑一口竟是狗食」

好市多「神級甜點一口8元」　6千人讚：必回購

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

閨蜜哀悼文意外揭公公超狂身家！

連千毅復出　上千網友刷爆讚

遇癲癇發作！她大喊「不要往嘴裡塞東西」

更多熱門

相關新聞

龜山島封島！碼頭遭浪淹...颱風發威

龜山島封島！碼頭遭浪淹...颱風發威

東北角風管處1日上午表示，受颱風外圍環流影響，迎風面東北部宜蘭及蘇澳沿海長浪過大，且浪潮有間歇蓋過龜山島碼頭情況，船隻泊靠及遊客登島安全有疑慮，緊急宣布1日龜山島封島1天。

颱風外圍環流影響　龜山島23日再封島1天

颱風外圍環流影響　龜山島23日再封島1天

熱帶低壓帶來風浪　龜山島22日封島1天

熱帶低壓帶來風浪　龜山島22日封島1天

米克拉外圍環流影響　龜山島11日封島1天

米克拉外圍環流影響　龜山島11日封島1天

小艇全速衝撞嚇到龜山島鯨群　恐面臨罰錢+刑責

小艇全速衝撞嚇到龜山島鯨群　恐面臨罰錢+刑責

關鍵字：

龜山島牛奶海

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

更多

最夯影音

更多
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面