「神秘工作」月休4天月薪1500元！　PO網被老闆怒嗆：爆什麼料

▲一名游姓網友應徵「派單人員」，詹姓老闆卻說1個月休息4天，月薪是1500元。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

依照《勞基法》規定的最低時新158元，只要做滿10小時就能拿到1580元，而最低月薪是23800元。但有一名游姓網友應徵「派單人員」，詹姓老闆卻說1個月休息4天，月薪是1500元！此事讓游男不滿PO網，沒想到詹男發現被爆料後竟上網回嗆「你在爆什麼料的」，引發全網眾怒。

據「爆料公社」整理，游男在網路看到「派單人員」的工作，便以LINE找詹男應徵，詹男表示工作的地點以桃園為主，而且男生不適合，工作的時段是上午9時至下午3時、晚間8時至凌晨1時。至於薪資方面，詹男開出來的價碼是月薪1500元。

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▲老闆不滿網友爆料回嗆。（圖／爆料公社）

由於詹男有寫明「月休4天」，所以游男以為他把日薪寫成月薪，特意問個清楚，才發現1500元真的是月薪而不是日薪。游男因覺得此事相當不合理，所以PO到臉書社團讓網友公審；詹男知道此事之後親自上爆料公社回嗆，表示自己有事先告知，「我不知道你在報（爆）什麼料的」，並將兩人對話完整PO出。

詹男回應這是份很簡單的工作，「手機開著6小時不到5張單，手指作業兼職，5天要1500，那那些做工的師父們就不用那麼辛苦啦～大家那麼辛苦工作幹嘛？」有內行網友仔細說明工作內容應該是「白牌車車隊派單人員」，以手機待命派單，但是「這種我知道的最少1萬多。1500你不要說電費，手機折舊都不只！」

▲老闆回嗆網友。（圖／爆料公社）

此文引發網友眾怒，紛紛留言表示「月薪1500真的誇張，肯定也沒勞健保」、「違反勞基法欠檢舉」、「真的太扯啦怎麼還有臉PO文」、「這種薪水你敢發，欠人爆料」、「月薪1500？1天50元？夜市拿碗乞討的都超過你很多」、「月薪1500是民國幾年的薪資啊」。

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