　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手機搜尋台北「最猛凶宅」　她設定路線圖後...從錦新15樓墜落亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北市中山區女子墜落防火巷明顯死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲女子從錦新大樓15樓墜下，手機赫見曾搜尋過此處，連交通路線都查了。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

新北市1名女子，在5日凌晨5時許，到北市中山區「錦新大樓」，從頂樓一躍而下，警方獲報後到場發現女子已經明顯死亡，打開女子手機聯繫家人時，赫然發現女子最後一個搜尋的內容竟是該大樓，懷疑女子是尋找輕生地點。

警方調查，48歲的林姓女子，原本與母親同住在新莊地區，5日凌晨獨自到錦新大樓，並搭電梯到14樓，最後再走樓梯到頂樓，最後從頂樓一躍而下當場身亡，警消獲報後到場，卻發現林女已經沒有呼吸心跳。

警方通知家屬到場，林女母親難過表示，女兒因精神不穩定，所以平時工作也不正常，曾經當過外送員等兼差工作，長期在醫院有定期治療，但不知道為何凌晨跑出家門到中山區這棟大樓輕生。

據悉，警方在聯繫女子家屬時，赫然發現手內的搜尋軟體，曾搜尋多個凶宅地點，最後一個搜尋內容竟然是素有「最猛凶宅」的錦新大樓，甚至連交通路線都查過了，初步懷疑可能是因找輕生地點才會搜尋此地點。

「最猛凶宅」錦新大樓在1996年因餐廳火警，接著有人跳樓、情侶殉情，33年死了24個人，在當地是非常有名的凶宅社區。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家曾是大稻埕布商　精華透天厝市值破2億

獨／女兒被霸凌綁繩倒梯間亡　 爸媽控親家母殺人...婆婆回應了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
西班牙女愛上台灣美景　遭貨車撞壓水溝…魂斷恆春半島
驚悚巧合影片…中和2機車碰撞　騎士頭遭對向車輾過亡
快訊／再增2例確診！指揮中心下午臨時記者會
快訊／中和2機車碰撞　騎士倒地秒遭對向車輾斃
快訊／女手機搜尋「最猛凶宅」　從錦新大樓15樓墜落亡
疫情未穩定　《黑澀會》女星擁4執照「宣布離開台灣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義民雄「鬼月送肉粽」！路線曝光…在地人超不解：亂跟風

西班牙女愛上台灣美景遇死劫　夜騎山道遭撞...魂斷恆春半島

驚悚畫面曝光！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

快訊／宜蘭蘇澳竹筏翻覆「3人落海」！2男游上岸…1男尋獲已溺斃

快訊／新北中和2機車碰撞！騎士瞬間倒地…下秒「慘遭對向車輾斃」

26警路口臨檢！他一見緊急大轉彎　吊嘎男「雙重身分」曝

人妻勾結小王溺殺親夫！　搜尋紀錄見「浴缸、溺水」露餡遭逮

手機搜尋台北「最猛凶宅」　她設定路線圖後...從錦新15樓墜落亡

快訊／台北錦新大樓女子墜樓！倒防火巷「明顯死亡」　警封鎖調查

南投女童棄屍畫面曝！光頭男粗暴拉「小腳懸空」…15hrs後裝箱提出

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

2比特犬死纏緊咬路人超驚悚　熱心民眾幫忙慘遭波及釀3傷

阿KEN超自然牽起魏蔓的手　老司機撇步教你「如何牽手不尷尬」

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

嘉義民雄「鬼月送肉粽」！路線曝光…在地人超不解：亂跟風

西班牙女愛上台灣美景遇死劫　夜騎山道遭撞...魂斷恆春半島

驚悚畫面曝光！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

快訊／宜蘭蘇澳竹筏翻覆「3人落海」！2男游上岸…1男尋獲已溺斃

快訊／新北中和2機車碰撞！騎士瞬間倒地…下秒「慘遭對向車輾斃」

26警路口臨檢！他一見緊急大轉彎　吊嘎男「雙重身分」曝

人妻勾結小王溺殺親夫！　搜尋紀錄見「浴缸、溺水」露餡遭逮

手機搜尋台北「最猛凶宅」　她設定路線圖後...從錦新15樓墜落亡

快訊／台北錦新大樓女子墜樓！倒防火巷「明顯死亡」　警封鎖調查

南投女童棄屍畫面曝！光頭男粗暴拉「小腳懸空」…15hrs後裝箱提出

訂85元雞腿當早餐！男友「嗑一口竟是狗食」查評價臉垮…店家道歉

21歲男星半夜「大馬路脫褲露屁」全被攝！　清醒後4表情網全看傻

日本公認5大超有感瘦身食材！每天都在吃的「雞蛋」也上榜

嘉義民雄「鬼月送肉粽」！路線曝光…在地人超不解：亂跟風

西班牙女愛上台灣美景遇死劫　夜騎山道遭撞...魂斷恆春半島

寵物雲線上清倉第三波抽「破千澎派零食箱」　10種點心＋罐罐一次包回家

無邊際泳池眺望車水馬龍！城市裡的隱藏「空中露天泳池」飯店盤點

母女入境隱匿確診還搭便車　害他染新冠肺炎全身插管住院治療

掐死懷胎7月妻！狠男冷靜偽造上吊現場　殺機曝：第四胎「還是女兒」

6成上班族曾幫主管背黑鍋　專家教你如何自保

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

社會熱門新聞

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

北市媳婦留遺言輕生！婆婆：是她的問題

千萬豪宅頂樓凸一塊！　保全李宗瑞違建密室內部曝

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

台南男「才剛來2發」房門秒打開

19歲大學生八通關古道墜亡　舅舅曝內幕

「林北口罩師」長文譙加利：每月多賺176萬

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

女15樓墜落亡　曾搜尋：最猛凶宅

更多熱門

相關新聞

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！

曾任職房仲的陳姓女子2018年間以160萬元買下嘉義縣太保市一間「凶宅」，事後，她偽造買賣契約「更改房價為250萬元，隱瞞凶宅資訊」，向銀行貸得178萬元，再隱匿「凶宅」資訊，以280萬元脫手，賣給一名李姓買家。直到李男發現遭騙、報警，整起事件才曝光。日前法院依偽造文書罪，判陳女1年10月，可上訴。

基隆少年開窗透氣墜樓亡！母：不是在睡覺嗎

基隆少年開窗透氣墜樓亡！母：不是在睡覺嗎

2屍凶宅法拍！14人搶瘋：超滿意

2屍凶宅法拍！14人搶瘋：超滿意

3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後墜8樓

3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後墜8樓

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

關鍵字：

墜樓凶宅錦新大樓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

北市媳婦留遺言輕生！婆婆：是她的問題

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面