手機搜尋台北「最猛凶宅」　她設定路線圖後...從錦新15樓墜落亡

▲女子從錦新大樓15樓墜下，手機赫見曾搜尋過此處，連交通路線都查了。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

新北市1名女子，在5日凌晨5時許，到北市中山區「錦新大樓」，從頂樓一躍而下，警方獲報後到場發現女子已經明顯死亡，打開女子手機聯繫家人時，赫然發現女子最後一個搜尋的內容竟是該大樓，懷疑女子是尋找輕生地點。

警方調查，48歲的林姓女子，原本與母親同住在新莊地區，5日凌晨獨自到錦新大樓，並搭電梯到14樓，最後再走樓梯到頂樓，最後從頂樓一躍而下當場身亡，警消獲報後到場，卻發現林女已經沒有呼吸心跳。

警方通知家屬到場，林女母親難過表示，女兒因精神不穩定，所以平時工作也不正常，曾經當過外送員等兼差工作，長期在醫院有定期治療，但不知道為何凌晨跑出家門到中山區這棟大樓輕生。

據悉，警方在聯繫女子家屬時，赫然發現手內的搜尋軟體，曾搜尋多個凶宅地點，最後一個搜尋內容竟然是素有「最猛凶宅」的錦新大樓，甚至連交通路線都查過了，初步懷疑可能是因找輕生地點才會搜尋此地點。

「最猛凶宅」錦新大樓在1996年因餐廳火警，接著有人跳樓、情侶殉情，33年死了24個人，在當地是非常有名的凶宅社區。

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