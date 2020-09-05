快搶吃！東京最強焦糖夾心餅快閃登台了　邪惡「福岡限定草莓款」首度開賣

▲PRESS BUTTER SAND快閃店來了。（圖／記者蕭筠攝、TEENY LIN提供）。

記者蕭筠／台北報導

甜點控衝一波！來自日本東京超夯必買伴手禮「PRESS BUTTER SAND」又來了，這次首站選在新光三越南西店三館搶先登場，除了吃得到經典焦糖奶油夾心餅乾，還能買到首次登台的九州福岡限定「草莓夾心餅」，每一口都能吃到濃郁香甜的草莓香，快把握機會嚐鮮。

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▲PRESS BUTTER SAND快閃新光三越南西店三館。（圖／記者蕭筠攝）

▲新光三越南西店快閃店販售經典焦糖奶油夾心餅乾。

繼今年初登台後，「PRESS BUTTER SAND」又再度來台快閃，首站就在新光三越南西店三館登場，僅販售2款焦糖奶油夾心餅乾，包括原味、草莓2種口味，其中，首推全新的九州福岡限定「草莓焦糖奶油夾心餅乾」，嚴選北海道小麥粉進行壓縮後烘焙成酥脆餅乾外皮， 內餡夾進了福岡草莓醬、海道產的奶油，一口咬下就能吃到清爽香甜的草莓香，尤其粉嫩包裝更是療癒到爆炸，不能錯過。

▲必吃首次登台福岡限定草莓夾心餅。（圖／TEENY LIN提供）



▲草莓口味的粉嫩包裝療癒到不行。（圖／記者蕭筠攝）

「PRESS BUTTER SAND」台北快閃站即日起至30日於新光三越南西店三館開跑，現場只賣原味、草莓焦糖奶油夾心餅，南西店一館則從9月24日至10月6日因日本展將販售原味、抹茶口味餅乾，再來於11月4日至30日在新光三越台南店登場、11月5日至11月16日則在高雄漢神巨蛋。

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