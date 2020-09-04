新水瓶驚見「棕色液體」1/4滿！　她亞馬遜網購…開瓶一聞傻了

@amazon @AmazonUK are looking into the matter after mum Sarah Starr posted revolted images of the offending item.https://t.co/jFOMsAURT5 — deadlinenews (@deadlinenews) September 3, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英格蘭一名媽媽莎拉（Sarah Starr）先前在亞馬遜的網站上，訂購了一個水壺，沒想到當她拆開配送到家裡的包裹之後，發現瓶子裡面有「棕色液體」，將蓋子擰開之後飄出陣陣惡臭，一聞才發現這裡頭裝的竟然是尿，讓她又傻眼又氣憤。

根據外媒報導，住在英格蘭布里斯托（Bristol）36歲的莎拉，先前送小孩回家後，就從亞馬遜的網站上花了6.78英鎊（約272元台幣）的價格，訂購了一個粉紅色塑膠水瓶，但東西送來之後，卻有一個地方怪怪的，原本應該是全新的商品，裡頭竟然裝有四分之一滿的「棕色奇怪液體」，讓她十分傻眼。

莎拉說，當時她正在整理孩子要去學校用的物品，所以才將包裹打開，但從盒子把水瓶取出時，卻看到了液體，由於瓶身是粉紅色的，導致裡面的液體看起來是棕色的，但她不敢輕易打開瓶蓋，隨後她打給朋友求助，終於提起勇氣擰開瓶蓋，撲鼻而來的卻是一陣濃濃的尿味，而且從味道還可以判斷出這泡尿已經在瓶裡存在一段時間了。

報導中指出，儘管莎拉打電話到亞馬遜客訴，但卻只得到一張10英鎊（約401元台幣）的抵用券當作補償，客服還要求她把瓶子處理掉，對於這種處理方式感到不滿意的她，最後決定將這件事公諸於眾，並說自己需要的就是退款而已。