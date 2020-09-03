搭捷運遇癲癇發作！乘客拿背帶「塞嘴裡」　她大喊三次：不可以

▲遇到癲癇發作的病患，切忌拿東西往嘴裡塞。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

遇到癲癇發作的情況，許多人會拿東西往對方嘴裡塞，但這其實是錯誤的方式。一名網友在搭捷運時，突然聽到一陣巨響，原來是有乘客癲癇發作，此時一名男乘客大叫「拿東西給他咬！」原PO當下立刻阻止，衝上前大喊三次，「不要塞東西在他嘴裡！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前在搭捷運的時候，遇到一名癲癇發作的乘客，三節車廂的所有乘客同時往那方向看，突然有一名男乘客大喊「拿東西塞在他嘴裡！」那名男乘客就拿自己身上的背包背帶，塞在病患的嘴裡。原PO見狀後衝過去大叫，「不要塞東西在他嘴裡」，男乘客才把背帶拿出來。

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▲錯誤的急救方式，可能讓病患受傷。（圖／記者李毓康攝）

原PO在文中解釋，「癲癇發作時請不要塞東西在患者嘴巴裡，因為不知道病患有沒有假牙，塞硬物可能會造成牙齒斷裂，若不小心斷裂，很有可能滑進咽喉，造成窒息的狀況，而且塞東西也可能讓病患的口水無法順利流出，反而會造成嗆傷，甚至窒息」。

貼文一出後，許多網友驚呼，原來癲癇發作不可以拿東西塞嘴裡，「長知識了」、「雖然他的方法錯誤，但還是很感謝他第一時間的熱心」、「小學時有一位同學癲癇發作，老師也是用手指讓他咬，原來一直都是錯的」、「發作不會咬舌，終於解開我的疑問了」、「癲癇發作的咬力大到可以把骨頭或者牙齒咬斷」。

根據「台灣癲癇之友協會」官網癲癇發作現場的處理，將病人翻成側臥並保持呼吸道通暢，保護病人的頭部，移開易造成傷害的物件或傢俱；解開病人身上約束的衣物，並切記勿塞任何堅硬東西到病人口中。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。