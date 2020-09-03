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33歲辣女師硬上15歲男學生！野外激戰還送裸照...全校看光光

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▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女老師傳自己的上空裸照給學生收藏，後來照片在學校內被廣為轉發，而兩人不正當的關係也隨之曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

英國一名已婚女老師與15歲男學生發生性關係，甚至還傳裸照給對方，結果因照片外流東窗事發。儘管警方手上握有證據，不過女老師卻否認所有的指控，強調只有「傳裸照，沒做愛」，案件目前在艾爾斯伯里（Aylesbury）法院開庭審理中。

根據《紐約時報》報導，現年35歲的女子凱蒂絲（Kandice Barber）2年前在學校的一場運動會中，主動與優勝的男同學獲取聯絡方式，兩人互加「Snapchat」後，一直都有信息上的來往，而女方也主動出擊，邀請這名男同學見面，還將車子開到野外，兩人發生了性關係。

完事之後，女老師還將裸照傳給該同學，不過照片卻不小心流了出去，而學校開始傳出兩人不正當關係的謠言，事情才東窗事發。後來校長聯絡警方，要求相關單位介入進行調查，而凱蒂絲也在去年3月時被逮捕。

▲▼晚宴,購物,性感,正妹。（圖／免費圖庫pixels）

▲校長在看到其中一張照片後，才發現女教師與學生的不正常關係。（示意圖／免費圖庫pixels）

面對所有的指控，凱蒂絲全盤否認，堅稱只發過裸照，彼此並沒有發生任何的性關係，而檢察官理查德·米爾恩（Richard Milne）表示，「凱蒂絲和丈夫一起經歷一段艱難的時期，她懷孕了卻不小心流產，儘管夫妻倆很努力拼下一胎，但什麼都沒有發生，也因此感到失望，直到這名男同學的出現，完全卸下凱蒂絲的警惕，開始和他說話。」

據報導，男同學一開始接受校方審問時，也否認與老師有不正當的關係，不過仍敵不過良心的譴責，最後坦白了這一切，還主動提供視頻作為證據。他表示，「起初我沒有告訴學校，因為她告訴我，她懷了我的孩子，不希望自己的孩子在監獄長大」。

米爾恩還補充說，「男同學不為所發生的事情感到驕傲，他沒有炫耀，那不是某種幻想，當謠言四處流傳時，他感到非常擔憂和緊張，且跟女老師的關係其實早在16歲生日之前就結束了，就算凱蒂絲還想為他訂一家高級飯店作為慶生地點，但他還是拒絕了這一切，而在那之後，兩人都只有訊息的往來，直到裸照廣傳，事情也隨之曝光」。

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