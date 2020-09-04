廣東「海水稻」展開收割　總產量估1600噸「10月首次上市銷售」

▲江門台山的「海水稻」展開收割。（圖／翻攝南方日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省江門台山海宴鎮種植的「海水稻」近日已展開收割，預估總產量超過1600噸，成品大米預期可在10月份上市銷售，廣東本土種植的「海水稻」也將首次端上大眾餐桌。

「海水稻」學名「耐鹽鹼水稻」，根據《南方日報》報導，江門台山海宴鎮南豐村是廣東第一個在鹽鹼地上完成墾造水田項目並種植「海水稻」的村莊，「海水稻發現者」陳日勝團隊2019年來此建立科研育種基地，晚造試種750畝「海水稻」獲得豐收，最高畝產超450公斤。

南豐村村民龍先清說，村里有幾千畝灘塗地，以前種出來的香蕉和甘蔗，還沒大拇指粗，沒想到現在灘塗地也能長出糧食，很了不起。

陳日勝團隊今年早造不僅擴大了「海水稻」的種植面積，還在稻田裡養殖魚蝦蟹，提升經濟效益。

中國工程院院士、雜交水稻之父袁隆平估算，中國約有15億畝荒蕪鹽鹼地，利用好1億畝種植「海水稻」，即便畝產只有300公斤，也能產出300億公斤糧食，解決8000萬人的糧食問題。

廣東是海洋大省，有近300萬畝灘塗鹽鹼地，種植「海水稻」的空間和潛力很大，相關的研究工作正積極展開，廣東省農業科學院水稻研究所所長王豐指出，江門、湛江的實踐具有示範性，這些地方培育出的「海水稻」種子，可在全省及整個南方區域推廣種植，為貫徹落實國家「藏糧於地，藏糧於技」的糧食安全戰略提供有力支撐。