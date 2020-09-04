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「新婚夜太high」25歲夫暴斃！醫看遺體：母親害的…她知真相崩潰

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肥胖,體重,胖子（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲25歲男新婚之夜猝死。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者鄭思楠／綜合報導

新婚之夜洞房花燭，是人生最幸福的時刻，但對於河南25歲男子小劉（化名）卻是一個悲劇，深夜送走親戚朋友後，卻迎來了救護車的到臨。當醫護人員趕到的時候，他已經失去意識的躺在床上。醫生當場檢查後發現，他血壓、血氧飽和度正持續降低、心臟部位阻塞，發病迅速，最終心梗發作不幸離世。

據《健康大河南》報導，年齡僅25歲的小劉經親戚介紹和張姓女友結識、相愛，最近更甜蜜走入婚姻。沒想到，結婚當天，還沒來得及洞房，就魂斷新婚之夜。

當時，他送完親戚後，兩人正打算甜蜜一番。剛進屋，小劉就捂著胸口倒在床上。妻子看到後立刻撥打救護車，但等到醫護人員趕到為時已晚。

據悉，小劉是家裡的獨子，父母對他十分溺愛，一般都是衣來伸手飯來張口。他食量很大，但是又不忌口，每天媽媽給他換著花樣吃，滷肉、紅燒肉、肘子、肥腸等從來都不缺，身高才165公分，體重已經達到了60公斤，也不知道控制。

對於自己的身材，他也去過醫院看過。醫生囑咐，平時飲食一定要注意清淡，要不然後果很嚴重。但他母親認為醫生有點誇大其詞了，照樣投餵。

醫生直言，母親由於溺愛孩子，每天由著他的性子給他吃大量的高脂食物，這直接導致了他體重嚴重超標，「而脂肪攝入太多，還會增加血管中的脂類物質，這會升高血液粘稠度，加速血管硬化和動脈硬化斑塊形成，增加血管堵塞的風險。此外，體內脂肪含量過高，血管外壓也會增加，從而導致血管管腔變窄，加速血管堵塞。」

「再加上，結婚當天小劉心情比較激動，交感神經興奮的狀態下，血壓上升，從而加速動脈硬化斑塊的剝落和破裂，最終導致了心梗的發生。」醫生歎氣說道。

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