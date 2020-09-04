汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局

▲原PO攜伴入住汽旅，差4分鐘退房，不料遭2名工作人員闖入嗆聲。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

北部一名陳姓網友2日晚間攜伴到汽車旅館休息3小時，不料退房前未接到提醒電話，也未聽到電鈴，竟遭2名工作人員闖入質問「時間到了不知道嗎？」他查看時間後，發現還有4分鐘才是退房時間，揚言對業者提告，卻引發網友正反論戰。事後，原PO也更新事件進度，指業者已經道歉。

原PO 在臉書社團「爆料公社」發文表示，女友2日晚間身體不適，所以他帶人到台北某汽旅休息3小時。進房後，兩人洗完澡很累，電視沒關就睡著了。怎料到了晚間11點48分，突然有2名工作人員強行闖入，口氣極差地大吼「時間到了不知道嗎？」

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原PO解釋，當時他和女友都睡死了，真的沒聽到電話及電鈴聲，但他看了看時間，明明還有4分鐘才是退房時間，「照常理來說，這時間屬於我的私領域，他們應該是不能進入才對吧，就算我超時，你們可以收費沒關係，但這樣強制進入，我是否可以提告？」

貼文一出，短短2小時就湧入上萬則留言，許多網友紛紛表示，「人都不舒服要休息了，為什麼電視要開那麼大聲」、「有人真的會睡7天，業者叫醒你是對的」、「電話不接，按電鈴又沒回應，會進去正常啊！看你們有沒有活著」、「安全問題，睡死不是理由」、「就算自動加時，有些客人退房時也是不認帳，奧克無極限」。

不過，也有人認為，「明明時間還沒到，憑什麼闖進來」、「我記得旅館都會貼使用規範，租房時間內，使用權都是你們的，等同租屋」、「換成任何人都會不爽吧，尤其可能衣衫不整」、「個人覺得業者基於安全，闖進去查看情有可原，但態度不用這麼差吧」。

有從事相關行業的網友表示，「我做的就是旅館櫃檯，發票上的時間，說真的不能代表什麼，因為這通常是等你們入房後，我們有空才會開發票。真正入房時間還是要以電腦系統為主，否則時間到了，我們不能保證客人是不是出事，只能請人員進去看。若擅自幫客人加時，又常常會有客人說『你們又沒通知我，憑什麼要我付費』」。

對此，原PO也補充，稍早汽旅主管已來電道歉，承認退房時間確實還沒到，是員工教育訓練有疏失，後續將檢討改進。

▲原PO發文請益網友，「是否可以提告」。（圖／爆料公社）

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