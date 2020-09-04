　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼住汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局。（圖／爆料公社）

▲原PO攜伴入住汽旅，差4分鐘退房，不料遭2名工作人員闖入嗆聲。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

北部一名陳姓網友2日晚間攜伴到汽車旅館休息3小時，不料退房前未接到提醒電話，也未聽到電鈴，竟遭2名工作人員闖入質問「時間到了不知道嗎？」他查看時間後，發現還有4分鐘才是退房時間，揚言對業者提告，卻引發網友正反論戰。事後，原PO也更新事件進度，指業者已經道歉。

原PO 在臉書社團「爆料公社」發文表示，女友2日晚間身體不適，所以他帶人到台北某汽旅休息3小時。進房後，兩人洗完澡很累，電視沒關就睡著了。怎料到了晚間11點48分，突然有2名工作人員強行闖入，口氣極差地大吼「時間到了不知道嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO解釋，當時他和女友都睡死了，真的沒聽到電話及電鈴聲，但他看了看時間，明明還有4分鐘才是退房時間，「照常理來說，這時間屬於我的私領域，他們應該是不能進入才對吧，就算我超時，你們可以收費沒關係，但這樣強制進入，我是否可以提告？」

貼文一出，短短2小時就湧入上萬則留言，許多網友紛紛表示，「人都不舒服要休息了，為什麼電視要開那麼大聲」、「有人真的會睡7天，業者叫醒你是對的」、「電話不接，按電鈴又沒回應，會進去正常啊！看你們有沒有活著」、「安全問題，睡死不是理由」、「就算自動加時，有些客人退房時也是不認帳，奧克無極限」。

不過，也有人認為，「明明時間還沒到，憑什麼闖進來」、「我記得旅館都會貼使用規範，租房時間內，使用權都是你們的，等同租屋」、「換成任何人都會不爽吧，尤其可能衣衫不整」、「個人覺得業者基於安全，闖進去查看情有可原，但態度不用這麼差吧」。

有從事相關行業的網友表示，「我做的就是旅館櫃檯，發票上的時間，說真的不能代表什麼，因為這通常是等你們入房後，我們有空才會開發票。真正入房時間還是要以電腦系統為主，否則時間到了，我們不能保證客人是不是出事，只能請人員進去看。若擅自幫客人加時，又常常會有客人說『你們又沒通知我，憑什麼要我付費』」。

對此，原PO也補充，稍早汽旅主管已來電道歉，承認退房時間確實還沒到，是員工教育訓練有疏失，後續將檢討改進。

▲▼住汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局。（圖／爆料公社）

▲原PO發文請益網友，「是否可以提告」。（圖／爆料公社）

►超級熱賣零負評

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／美股道瓊暴跌800點　科技股創3月以來最大跌幅
「巨大海神」暴風圈達180km！環流對撞整排對流胞　豪雨來襲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

加利老闆曝內幕：被政府欺騙威脅　「退出國家隊」就吊銷藥證

汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局

「超眼熟身影」出現《天能》　台灣人一秒抓到大彩蛋！長榮也驚訝

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

「低頭族」腳卡捷運月台縫隙！乘客猛推車廂救援　北捷：這是SOP

媽祖環台21天1139KM活動　正統鹿耳門聖母廟歡迎大家一起來！

參與「雙黑洞合併」重力波發現　清大教授趙煦：令人興奮

立委陳椒華對學甲農地爐碴案　要求台南市環保局嚴查重罰

多維TW／冰封下的通氣管　「陸」地求生的台商組織

愛車停夜市…慘遭「6字挑釁塗鴉」讓他氣炸　網笑：阿土是誰啦

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

街景變化、手指甲整年生長過程　他用缩時記錄生活...網：有毅力

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

加利老闆曝內幕：被政府欺騙威脅　「退出國家隊」就吊銷藥證

汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局

「超眼熟身影」出現《天能》　台灣人一秒抓到大彩蛋！長榮也驚訝

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

「低頭族」腳卡捷運月台縫隙！乘客猛推車廂救援　北捷：這是SOP

媽祖環台21天1139KM活動　正統鹿耳門聖母廟歡迎大家一起來！

參與「雙黑洞合併」重力波發現　清大教授趙煦：令人興奮

立委陳椒華對學甲農地爐碴案　要求台南市環保局嚴查重罰

多維TW／冰封下的通氣管　「陸」地求生的台商組織

愛車停夜市…慘遭「6字挑釁塗鴉」讓他氣炸　網笑：阿土是誰啦

加利老闆曝內幕：被政府欺騙威脅　「退出國家隊」就吊銷藥證

麥當勞員工燒金紙！「地底冒煙」害5千戶斷訊　彰化居民：以為恐攻

美警捕裸奔犯「防吐面罩套頭」　非裔男失去意識1周死亡

汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局

CBA／轉戰新疆男籃？　吳永盛下一步動向引關注

「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌！北市女PO遺言自殺亡　萬人求真相

曼谷DJ入獄被「驗出新冠」　泰國本土100天零確診終結

《天能》羅伯派汀森親上陣帥爆！進電影院前5件事你必須知道

搜救犬聞到了！瓦礫堆偵測到脈搏　貝魯特爆炸4周「還有生還者」

中職／統一獅踢館樂天保首位　泰迪交鋒王溢正

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

生活熱門新聞

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

遇癲癇發作！她大喊「不要往嘴裡塞東西」

Carry mask口罩下架！民眾隔一天還是買到

他質疑UberEats廣告失策！網曝真相

中永和人想改　萬大線2站更名成功

海神颱風大轉彎　甩雨北台時間點出爐

低學歷穿著「1特徵」！網：容易藏武器

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間急聲明

加利4月才受訪！「規模小、產能大」連經濟部都吃驚

好市多「神級甜點一口8元」　6千人讚：必回購

更多熱門

相關新聞

「汽旅休息3hrs」遭員工闖入　公審文反刷萬讚

「汽旅休息3hrs」遭員工闖入　公審文反刷萬讚

就怕客人輕生，摩鐵業都會有一套SOP機制！不過有男網友抱怨，跟女友去汽旅休息3小時，結果睡得正熟，忽然有2名工作人員闖入，接著嗆聲「 時間到了不知道嗎？」原來業者多次打電話確認，但小倆口早已睡死沒聽見，氣得原PO揚言提告。該篇文章掀起萬人蓋樓，尤其1樓的留言，根本成了本日最夯觀光熱點。

退房前神復原！飯店驚呼：懷疑您沒住

退房前神復原！飯店驚呼：懷疑您沒住

民眾退房隔天接飯店來電索賠

民眾退房隔天接飯店來電索賠

強奪13歲妹初夜搞大肚子　想賴帳卻遭胎兒DNA打臉

強奪13歲妹初夜搞大肚子　想賴帳卻遭胎兒DNA打臉

錯誤的休息方法反而是壓力！

錯誤的休息方法反而是壓力！

關鍵字：

汽旅退房休息

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

台南男「才剛來2發」房門秒打開

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

魚缸刷一半！回來發現多一條海狗

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面