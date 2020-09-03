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參與「雙黑洞合併」重力波發現　清大教授趙煦：令人興奮

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▲▼雙黑洞合併模擬圖。（圖／翻攝加州理工學院紅外線影像處理及分析中心）

▲雙黑洞合併模擬圖。（圖／翻攝加州理工學院紅外線影像處理及分析中心）

文／中央社記者魯鋼駿新竹市3日電

全球數百個研究機構和學者合作，成功測得人類有紀錄以來最大規模雙黑洞合併事件，參與其中的國立清華大學教授趙煦表示，這是令人興奮的重大發現，他將持續投入，一起發現更多天文現象。

美國權威科學期刊「物理評論快報」（Physical Review Letters）和「天文物理期刊通訊」（The Astrophysical Journal Letters）於美國時間2日分別發表論文，證實科學家成功偵測得人類有紀錄以來最大規模雙黑洞合併事件。

請繼續往下閱讀...

發現這項天文現象的是主導美國雷射干涉重力波偵測站 （Laser Interference Gravitational Wave Observatory, LIGO），由全球數百個研究機構和學者合作的跨國科學家團隊LIGO科學合作聯盟 （LIGO Scientific Collaboration, LSC）。

清華大學光電工程研究所教授趙煦領導的研究團隊，2010年起就加入LIGO，投入「重力波偵測器」中重要主件「高靈敏雷射反射鏡」的開發工作。

趙煦告訴中央社記者，LIGO的重力波偵測器開發後，陸續有許多新的天文發現，例如2015年9月量測到重力波，讓LIGO成員韋斯 （Rainer Weiss）、巴瑞許（Barry C. Barish）、索恩（Kip S. Thorne）共同獲得2017諾貝爾物理獎。

趙煦指出，2015年起，LIGO陸續都有偵測到重力波，但此次發表在美國知名期刊的原因，是重力波的來源相當特別，雙黑洞的質量特別大，是有紀錄以來重力最強的黑洞合併事件。

趙煦表示，這次的天文發現，對於參與研究者來說，有非常大的推動力。

趙煦說，重力波的訊號相當微弱，偵測器的靈敏度一直是科學家與學者們持續努力進步的目標，因此這項研究工作並不會結束，他會帶領團隊持續投入，與世界學者們一起努力，發現更多天文現象。

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