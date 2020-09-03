▲ 新北限定「農漁民免費健檢」開跑，滿50歲長者相揪檢查顧健康。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

好康報你知！全國唯一新北市農漁民長者免費健康檢查開跑了，即日起至2020年11月30日止，凡設籍新北市年滿50歲具農漁會會員或農保資格，且2019年度未參加健檢的農漁民，可向戶籍地所在農漁會報名參加免費健康檢查，名額4000餘人，額滿為止，緊來檢查顧健康！

新北市政府為照顧第一線從事農業生產工作辛勞的農漁民長者，已連續11年辦理全國唯一農漁民長者免費健康檢查服務，特別為農漁民長者量身打造，規劃7大項重點檢查項目，包含一般檢查、血液生化分析、醫師理學檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、低劑量肺部電腦斷層等。

▲ 新北市政府為照顧農漁民長者，已連續11年免費健康檢查服務。

農業局表示，依據衛生福利部統計2019年國人十大死因，除惡性腫瘤外，心臟疾病仍位居國人十大死因第二。為及早預防心血管疾病，今年度延續廣受好評的高階健檢項目─「心血管鈣化指數分析」，此項技術屬於非侵襲性檢查，免注射顯影劑，以高科技電腦斷層掃描儀器檢查，5分鐘即可有效監測心血管疾病，讓長者免擔「心」。

來自三重的林姓農友表示，非常感謝市府用心推動免費健康檢查服務，讓農漁民揪甘心！他前年也有參加健檢，透過低劑量肺斷層掃描檢查，及早檢查出疑似肺部腫瘤或肺部結節病徵，所幸後續及時轉介安排治療，現在仍定期回診追蹤身體狀況。市府每年提供農漁民長者及高齡者免費健檢，真的是新北市民的一大福祉。

農業局李玟局長表示，市府安排專車接送長者，檢查後醫院將於3週內寄送檢查報告，並安排專業醫師到各農漁會提供報告解說及健康諮詢服務。如檢查出病灶，可直接向醫院預約農漁民特別門診，簡化醫療流程，方便又省時。符合資格的農漁民長者或年輕朋友趕快帶著長輩向農漁會報名健檢，及早規劃進一步預防及治療，一同守護高齡者健康，共築樂活銀髮生涯。

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