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網友曝光嫌犯資訊恐引發「2危機」！高雄少女失蹤應速建立「通報管道」

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▲LIVE／高雄少女「被藏密室」3天！3嫌同框曝光　押回警局偵訊。（圖／記者張榮恩攝）

▲網友事前大量曝光羅姓主嫌的資訊，恐引發危機。（圖／記者張榮恩攝）

記者林育綾／台北報導

高雄少女失蹤事件引發社會各界關注，所幸在南北警方通力合作下，終於在1日尋獲少女及羅姓主嫌，全案宣告偵破。不過iWIN網路內容防護機構也表示，在搜索期間，不少網友在網路上提供加害者資料，雖然網友的熱心和提供線索至關重要，但也可能讓加害人同步看了這些資訊，反而「煙滅證據、轉移場地」或「對被害人做出更極端不利的行為」

兒盟今（2）日召開記者會，邀請立法委員王婉諭、台灣展翅協會、iWIN網路內容防護機構，以及主管機關內政部警政署、衛生福利部保護服務司等部會代表，共同體檢防制兒少網路誘拐、兒少離家失蹤的現況做法，並提出具體的政策倡議與修法建言。

請繼續往下閱讀...

其中iWIN網路內容防護機構執行秘書劉昱均提到，此次事件能迅速破案，除了警方積極偵辦外，網友們在網路上提供的各種資訊，也成為警方破案的重要線索之一。雖然網友的熱心值得肯定，但也恐引發「2個危機」，他們擔心，當網友在公開平台暴露嫌犯相關個人資訊、警方辦案進度等，可能使犯人也同步從網路取得這些資訊，進而「湮滅相關證據或轉移窩藏地點」，甚至可能在覺得無路可退後，「對被害者實施更激進的手段」

因此期待未來針對此類重大社會矚目案件，警方或許可以建立一個「通報管道」，讓熱心的民眾可以透過管道提供線索，也可以避免重大線索因為公開而失效，甚至影響破案。

▲▼兒福聯盟從高雄少女失蹤事件，看見政府防制兒少網路誘拐、兒少離家失蹤的漏洞與問題，特召開記者會邀請各界討論。（圖／記者林育綾攝）

▲兒福聯盟從高雄少女失蹤事件，看見政府防制兒少網路誘拐、兒少離家失蹤的漏洞與問題，特召開記者會邀請各界討論。（圖／記者林育綾攝）

此外iWIN也指出，在失蹤協尋期間，所有媒體也積極報導，透露了很多相關資料，如今孩子找到了，「資料卻不容易拿下來」，包括報導中會指出少女的綽號、家庭狀況等，可能已經觸犯兒少法第69條的爭議，侵犯了兒少隱私

由於此類原為失蹤協尋，尋獲之後轉為兒少保護案件的相關報導，目前並無明確報導界線與流程，高度仰賴媒體業者自律。期望未來能與媒體平台建立一套機制，如何在前端協尋時透過媒體快速散布資訊，之後如何進行被害兒少個人資訊保護？例如在孩子被尋獲、全案偵破後，媒體能將過去相關報導做一些調整，將兒少的資料作遮蔽和撤除，期待各界能有共識作法，不要讓媒體一方面是協助警方破案的幫手，另一方面又侵害兒少的隱私。

劉昱均也說，iWIN網路內容防護機構每月有一場會議，將與政府機關人員共同開會，若後續有相關研擬措施會隨時提出，也讓主管機關能共同攜手配合。

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