高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！議員秀對照圖　水利局：為排洪

▲龍巖冽泉 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市鼓山區「龍巖冽泉」位於柴山登山口處，被稱為鳳山八景之一。但冽泉從5月開始施工，被發現原本的戲水區，不但縮小了，旁邊還變成一個髒水溝都是黃泥巴水，但水利局表示，是為了要排洪，解決淹水問題，高雄市議員簡煥宗認為防洪治水與自然景觀不應相互衝突。

龍巖冽泉位於柴山的山腳下，以「湧泉」為特色，清末被稱為「鳳山八景」之一。近年在市府規劃下，成為市民朋友親水遊憩的好去處，每當水位較高有湧泉出現，就吸引許多大小朋友到龍巖冽泉。不過，今年五月水利局於龍巖冽泉施作排水工程，將景觀池區縮減調整移至靠近山側的位置。市議員簡煥宗認為，在治水上雖為好意，但卻難容自然景觀續存，就怕親水設施變「黃水浴缸」。

▲龍巖冽泉將景觀池區縮減 。（圖／記者洪靖宜攝）

簡煥宗認為，景觀與防洪治水不應相互衝突，應該要求取兩者間的平衡點。過去韓市府任內規劃龍巖冽泉排水改善工程，但是並未將當地的水文生態及歷史背景也納入考量。原本的排水改善工程不夠周延妥善的地方，陳其邁市長不一定要照單全收，要求市府單位重新審慎評估。

▲簡煥宗拿出過去照片做對比 。（圖／記者洪靖宜攝）

生態團體高雄市柴山會楊娉育指出，問題在於出泉口的位置，恐怕對於當地的水文生態造成不可逆的破壞，市府應該要思考龍巖冽泉的定位到底是「麻煩」，還是在地的自然歷史地景。近期，她實際到現場查看，發現湧泉口再一次被人為破壞，憂心龍巖冽泉未來無法成為科學調查以及環境教育的場域。

▲龍巖冽泉 。（圖／記者洪靖宜攝）

會做這樣的改造，水利局表示是為改善該區域原有渠道排水不良情形，在與當地里民溝通後，規畫降挖龍巖冽泉景觀平台高程，使排水順暢改善上游暗渠內淤積情形，另為保有原有景觀池觀光功能，將景觀池區縮減調整移至靠近山側的位置，讓大雨時北側51巷山區大排的水可以順利排出，修建後景觀池採卵石、塊石及抿石子配搭下與排洪渠道成為一體，不僅景觀池戲水功能維持，排洪功能大幅提升，水流更為順暢、減少淤積及改善環境問題。



水利局表示，目前工程主體結構已完成，後續將再施作冷泉渠道跌水工、渠底舖設卵石、護岸砌石等景觀工程部分，整個工程預定9月底完成，完成後將可兼顧原有景觀池功能及改善該區域排水問題。