「保全李宗瑞」編號0067　遭羈押首日照吃照睡和舍友聊開

▲「保全李宗瑞」羅育祥遭羈押禁見，入看守所第一晚情緒平穩、食慾正常。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

被稱為「保全李宗瑞」的羅育祥，2日因涉嫌重大且由逃亡之虞，被法官裁定羈押禁見，晚間9點40分進入看守所，根據所方透露，他的編號是0067，進入所內後，由於時間已經晚了，錯過了用餐時間，因此看守所有提供簡單的麵包、礦泉水給他果腹，他不僅都有食用，且情緒平穩、精神狀況沒有異樣。

所方透露，除了羅育祥外，有另外安排兩個收容人與他同住在收押禁見的舍房，並加強看管，早餐吃所方準備的饅頭、豆漿還有果醬，中午的吃食也和其他收容人相同，除了食慾沒有受影響外，精神也很平穩，昨晚開始，時不時也會和「室友」簡單交談，但談論的內容都是簡單寒暄，沒有高談闊論，所方也指出，平均每15分鐘就會前往巡視一番。

回顧這起事件，少女29日離家後，被羅育祥藏在新竹透天厝裡的加蓋隔間，警方上門搜尋2次都沒有看到人，後來第3次因為聽見聲響，才成功撬開密室，在2坪大的空間找到失聯了66小時的高雄少女，少女指出，這段期間羅育祥曾用號稱會「通電」的項圈控制她的行動，並亮出美工刀威脅，少女擔心被害才乖乖配合，不過少女始終保持冷靜，66小時不吵不鬧，僅僅吃了一餐果腹，直到警方上門救人才得以脫身。

▲高雄少女在新竹一處屋內隔間尋獲，警方當場逮補主嫌羅育祥。（圖／ETtoday資料照）

事後，羅育祥被警方以現行犯逮捕，他坦承，以陪玩師的職業當誘因，讓少女離家搭車北上，並隔著衣服對少女磨蹭，但否認餵食少女四級毒品「阿普唑他」，檢方訊後向法院申請羈押獲准。

►「時間對我們來說完全沒用！」