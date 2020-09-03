假三倍券案提抗告　詹永茂拜會王家貞說明「不得不」抗告之原由…

▲台南市警察局長詹永茂，前往台南市議會國民黨團，向議員王家貞溝通解釋及說明警方提抗告之相關理由。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員王家貞、李中岑7月爆料「假三倍券」案，台南地院簡易庭裁定「不罰」、台南地檢署檢察官以查無偽券證據「簽結」之同時，警政署卻以「社會秩序維護法」繼續進行抗告，台南市警察局長詹永茂3日前往議會國民黨團向王家貞溝通解釋及說明抗告相關理由。

詹永茂局長無奈地表示，這只是法律程序上例行性的進行抗告，以顯明表示當初政府法辦此案不是隨便行事，但事實上95％以上是不會成立的，換言之，抗告只是走完「程序」而已。

王家貞嚴肅的表示，追殺他們違背民主、自由、人權的政治操作，當然是想要剝奪他們的監督權，是想要獨裁專制、欺凌所有台灣人嗎？民意代表督政策、施政是理所當然，站在執政黨的對立面，檢驗施政就是在野黨的天職。王家貞強調沒有監督就沒有民主，身為民意代表監督政策及市政是理所當然，更是恪盡民眾交付的責任及期待。所以請蘇貞昌及民進黨給民主一個道歉，還民眾一個公理正道。 王家貞接著表示，看到了執政黨對權力的傲慢及濫用，非常深感遺憾及憤怒。從這一件綠營政府告民意代表的烏龍事件中，明明白白的顯見，這個執政黨不斷的

打臉自己，以踐踏民主自由人權為樂。

王家貞要求詹永茂局長，要做為一個台南市民的警察局長，不要成為執政黨的警察局長，以保護市民的生命財產及人權為最高的職責。



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