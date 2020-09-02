台南市議員王家貞、李中岑爆料「假三倍券」案 　南檢查無實證簽結

▲台南市地檢署偵辦台南市議會國民黨團爆料疑似偽造三倍券案，檢察官調查後因查無積極證據而予以簽結。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨議員王家貞、李中岑等人爆料接獲多起商家陳情收到假振興三倍券，且有店家持三倍券至銀行兌換現金時，遭銀行表示是偽券而拒絕受理，台南地檢署檢察官蔡明達偵辦後，因查無積極事證可資審認有何特定人涉犯偽造三倍券之有價證券之情事，而予簽結。

台南地檢署指出，台南市議會於7月20日上午召開記者會，會中台南市議員王家貞及李中岑表示接獲多起商家陳情收到假振興三倍券，且有店家持三倍券至銀行兌換現金時遭銀行表示是偽券而拒絕受理，台南地檢署分案後，由檢察官蔡明達負責偵辦。

檢察官偵辦時傳訊王家貞、李中岑2位議員、王家貞之李姓助理、李姓助理之勞姓友人，李中岑議員表示當時是民眾陳情表示收到沒有浮水印的三倍券，並留下該張沒有浮水印的三倍券，但是否真的是偽券，她並沒有做進一步的查證，並提出面額新台幣（下同）200元之三倍券供南檢扣押調查。

王家貞議員表示，她的消息來源是其李姓助理，在記者會之前並沒有針對民眾陳情有關到底有沒有偽三倍券之情做查證；至於陳述有關在三倍券正式發放前，已有網紅拿到三倍券之部分，則是根據網路訊息來陳述等語。李姓助理表示，她確實有跟王家貞議員告知有人持三倍券到銀行遭銀行表示是偽券，惟此訊息是勞姓友人利用通訊軟體LINE在群組內所刊登，她看到後就轉告王家貞議員，當時並沒有去做查證的動作等語。李姓助理之勞姓友人表示，他確實有於7月19日上午11時7分許，在LINE群組中發送有三倍券拿去台銀鑑定後證實是假的之訊息，該訊息內容是假的，而李姓助理亦為群組成員之一等語。

檢方依據李中岑議員提供予扣押之面額200元三倍券，初略目視券面確無梅花浮水印，核與李中岑議員所述相符，惟經送請刑事局鑑定後認為「經檢視送鑑振興三倍券（面額貳佰圓、號碼BT132265號）1紙，其上折光變色油墨、對準印刷、顯微刷及隱藏字均與樣張相符，研判係真實」，並出具鑑定書1份，可認證李中岑所提出扣押之三倍券應屬真實無誤，且三倍券券面上有無梅花浮水印並非辨識三倍券真偽之方法。

檢察官指出，依李中岑議員所述內容及所提出之三倍券鑑定結果，尚無法認定有何特定人在從事偽造三倍券之情事。而王家貞議員於記者會中有關「拿到台灣銀行時，台灣銀行說這是偽券，假的」之陳述內容確係來自其李姓助理轉知，而李姓助理之消息來源則是來自勞姓友人之不實LINE訊息內容，並非已確切得知或掌握有偽造三倍券存在之訊息或事證，自難據之溯源追查。

台南地檢署函詢台灣銀行是否曾接獲通報疑似偽造三倍券之資料，該銀行也回復在7月31日止，尚未曾接獲通報疑似偽造三倍券之資料。另在三倍券正式發放前，已有網紅拿到三倍券之部分，經網路查詢後，確有網紅暱稱「486先生」之人，於7月13日在網路上刊登持有三倍券之照片，亦即該民眾於7月15日政府正式發放三倍券前自稱已取得三倍券等情事，惟該民眾於網路上亦已說明是照片修圖而非實際取得，此部分亦難認有何犯罪嫌疑。綜合以上，因查無積極事證可資審認，有何特定人涉犯偽造三倍券之有價證券之情事，而予簽結。

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