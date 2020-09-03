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行動病毒勇闖中朝邊界！染疫女隔離6天逃院「直衝北韓」恐遭槍決

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▲▼北韓防疫人員正在平壤火車站前對民眾量體溫、消毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓防疫人員正在平壤火車站前對民眾量體溫、消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓消息人士透露，有2名居住在中國的北韓女子20日試圖從三池淵非法進入北韓國境，隨即遭到人民軍逮捕。其中一名35歲女性被逮後聲稱，自己在中國因確診新冠肺炎遭到隔離，但病情越來越嚴重，她想在臨死前看望父母最後一次，因此才會鋌而走險闖回北韓。據悉，該名女子除了非法闖入邊境罪名外，明知染疫卻硬要返回北韓的行為可能會遭當局指控危害公民性命，面臨更嚴重的罰則。

根據DAILY NK報導，一名長年居住於中國的35歲北韓女性日前在當地確診新冠肺炎後，遭到隔離，怎知隔離治療僅經過6天，這名女子就逃出醫院，與另一名同樣住在中國的27歲北韓女性相約硬闖北韓國境。兩人20人晚間企圖從三池淵市闖入北韓，然而馬上就被駐守邊境的3名北韓人民軍拿下。據了解，人民軍在巡邏時，聽見草叢中有可疑的移動聲響，因此持槍查看，才發現這兩名想穿越邊界的女子。

▲▼金正恩主持政治局會議，提早準備颱風防災工作。（圖／路透社）

▲北韓至今仍號稱國內零確診，然而一名確診女性試圖從三池淵闖入北韓國境的消息，已經引發當地恐慌。（圖／路透社）

人民軍隨即將兩人移送三池淵市保衛部，經過連夜審訊後，該名35歲的染疫女子坦承，在中國確診後，知道目前還沒有疫苗，深怕自己就這樣客死他鄉，因此想在死前再見到父母最後一面，才會逃出醫院，試圖闖回北韓。而該名女子帶著新冠病毒闖入當地的消息傳出後，瞬間引發三池淵市民的恐慌。

目前兩名女性已遭到保衛部拘留並隔離，然而該名35歲女性目前病情嚴重，不但高燒不斷，更陷入昏迷狀態，導致相關人員無法進行進一步的調查。此外，另一名27歲女性的檢驗報告尚未出爐，目前已經完成第一階段的調查。據悉，根據27歲女性的檢測結果，她將面臨的罰則也有所不同，但由於已經確診的35歲女子本身就是非法越境者，再加上身帶新冠病毒，對公眾帶來巨大危機，最嚴重恐將面臨槍決命運。

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