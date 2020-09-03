車行簡訊「接受檢測以免受罰！」他暴怒：是恐嚇　網喊支持打臉了

▲原PO收到排氣檢驗的提醒簡訊。（圖／翻攝自爆怨公社、記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是汽機車，都要定期做排氣檢驗，有些店家就會發送簡訊提醒，沒想到卻引發爭議。一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出訊息截圖，說他收到車行簡訊，一句「接受排氣檢測以免受罰！」讓原PO暴怒「這是恐嚇哦！」不滿地開嗆「說受罰就受罰！你誰啊？」結果貼文反而被網友反嗆「支持不驗車跟他拚！」

「真的很北爛，做生意不是這樣的好嗎！？」男網友貼出訊息截圖，只見車行傳來簡訊「先生（小姐）您好，您的機車本月份應接受排氣定期檢驗，請收到訊息後至某處車業，接受排氣檢測以免受罰！」

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看到訊息後，他就怒回訊「這是恐嚇哦！」並在文中抱怨道「現在業務都是亂槍打鳥，販賣恐懼與焦慮。汽機車排氣檢驗、意外保險、健康醫療。他X的你老幾啊？說受罰就受罰！你誰啊？」

▲原PO暴怒罵車行販賣恐懼與焦慮。（圖／翻攝自爆怨公社）

結果貼文一出，網友認為車行也是好意提醒，而且不檢測確實會被開罰，不少人紛紛位車行抱不平，「看到紅燈要停喔！隨便走過去會被車撞喔！『你他X在恐嚇我是不是？』」、「別驗車喔，別上當，有罰單來也不要繳，不然變成恐嚇取財」、「人家車行好心提醒怎變恐嚇，神邏輯」、「哪一句恐嚇？是不是我國文造詣不好？」

還有網友表示，「感謝您發這篇文，我的機車還沒報廢啊啊啊啊」、「我也是定檢站，看到你這個回覆我真的傻眼，頭一次看到」、「基本上環保署不會指定要你去哪家驗車，這是業配簡訊！但不驗是會罰錢，這點沒錯」、「驗車又不收錢，哪裡來的恐嚇，提醒而已，最好不要去驗。」