美豬「好不好吃」掩蓋恐怖真相！台師大教授批「豬頭政府」被勒索保護費

▲美豬將開放進口，「好不好吃」成為近日焦點，台師大教授批此轉移焦點是為了掩飾背後「險惡居心」。（圖／路透）



記者林育綾／綜合報導

總統蔡英文宣布明年將有條件開放美豬進口，引發各界爭議不斷，不過近日焦點卻轉移為爭執「美豬好不好吃」，對此台師大國文學系教授林保淳在臉書PO文直批，「瘦肉精」對人體的危害似乎是枝微末節，巨量拋出「好吃不好吃」，讓全台人民聚焦於「根本不是問題的問題」，以掩飾背後的險惡居心。更說，美國幾乎是以勒索「保護費」的態度對台灣予取予求，民進黨政府將會成為怎樣的「豬頭政府」？

台師大國文學系教授林保淳在個人臉書以「美豬進口下的豬頭政府」為題PO文表示，美豬的焦點悄悄移轉，「瘦肉精」對人體可能產生的危害，似乎已經是枝微末節，美國豬肉究竟「好吃不好吃」，竟成了最重要的話題。他提到在這個轉變的過程中，「赫然發現，其中充滿了謬誤的邏輯及縝密的政治算計」。

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林保淳寫道，在相關的討論中，幾乎可確定美國豬肉的的確確是「不好吃」的，因為腥羶之氣太重，不符合國人的飲食習慣，因此，相信多數的國人都不會喜歡吃。既然國人都不會喜歡吃，那麼美國豬肉即便開放進口，也必定不會暢銷，國內豬農所受到的影響也絕對非常低微。因此，就逼出了一個可以讓民進黨理直氣壯的結論――開放美豬其實也是對的。

他描述，「美豬不好吃―→國人不會吃―→國產豬不受影響―→開放是對的」，這一個邏輯推論的過程看似順理成章，卻充滿了盲點，民進黨鼓盡唇舌，找了一些至政治人物、名嘴、1450四處宣揚，無非就是為了替他們「昨非今是」的政治決策作辯護，一旦焦點轉移，「瘦肉精」對人體的危害，就被輕描淡寫的撂在一旁了。

林保淳點出，在這個推論過程中，其實忽略了最重要的一個問題，「美國豬肉為何不好吃？豈不正是因為在飼養的過程中，大量添加了超標的瘦肉精？」更指出，台灣進口食品的標準，曾幾何時竟開始以「好不好吃」為判斷準據了？

他認為，如果以「好不好吃」作為判斷標準，那麼美國牛肉比澳洲牛肉好吃，豈不是就不應該連同開放？但政府卻又有另一個理由加以搪塞，推給「國人食用牛肉的數量與比率甚低，因此影響也不大」。兩相對比，問題的嚴重性就凸顯出來了：瘦肉精既然是對人體有害的，政府的態度難道可以因其只影響到「少數人」，所以就可以大膽開放進口，而犧牲這些「少數人」的身體健康？一個真正為人民服務的政府，可以如此觭輕觭重嗎？

「可以想見，經濟能力強的人，固然可以選擇『物美而價高』的國產豬肉，但對許多可能經濟上較為弱勢的中下階層民眾，因只能選擇『物惡而價廉』的美國豬肉，所以就是活該倒霉，誰教你『窮』？孟子說，『行一不義，殺一不辜，而得天下，皆不為也。』民進黨政府是用怎樣的理念在治理台灣呢？」



林保淳直批，透過美豬開放事件，民進黨的政治算計就暴露無遺了。因為「瘦肉精」對人體健康的危害並非一朝一夕，早已是國際公認，更點出在馬政府時代，民進黨不正是以此理由，強烈杯葛，甚至聚眾遊行，阻擋美國豬牛肉的進口嗎？「此一時也，彼一時也，民進黨觀念顛倒錯亂，在野、執政，標準不一，又如何能夠說服台灣民眾？姑不得已，只好巨量拋出『好吃不好吃』的論題，讓全台人民聚焦於此根本不是問題的問題，以掩飾其為了攫奪、鞏固政權，不擇手段的險惡居心。」

他表示，明眼人都能看出，民進黨作此魯莽滅裂的決策，「無非就是為了取悅、巴結美國，為川普的競選連任盡股肱之力」，更提到前些時候擁有「瘦肉精」經營權的美國衛生部長阿札爾來台，豈不正是為了突破此一關卡？

林保淳教授也認為，美國早已窺破民進黨不得不倚美國為外援的難處，幾乎就是以勒索「保護費」的態度，對台灣予取予求，「這讓我們不禁更加憂慮，如果真如民進黨政府所說的，美豬在台滯銷，那美國會不會又強力要求民進黨政府為他們打開另一條通道？在此之下，民進黨政府將會成為怎樣的『豬頭政府』？」