豪華渡假村竟是血腥萬人塚　玩膩就處決！強虜婦女輪流性侵

▲Vilina Vlas至今仍在營業。（圖／翻攝自Vilina Vlas臉書，下同）

圖、文／CTWANT

波士尼亞與赫塞哥維納1992年試圖從南斯拉夫聯邦獨立，爆發了歷時3年多的「波赫戰爭」，造成約20萬人死亡，甚至發生了慘無人道的「斯雷布雷尼察大屠殺」。當時塞爾維亞軍將維舍格勒的飯店「Vilina Vlas」作為臨時大本營，並在設施裡性侵、處決大量囚犯，而曾經的萬人塚如今依然作為溫泉渡假村在營業。

據了解，當時波赫地區約有430萬人口，民族組成為33％的塞爾維亞人，17%克羅埃西亞人，以及44%的波士尼亞克人；1992年，克羅埃西亞人和波士尼亞克人試圖使波赫從南斯拉夫獨立，然而塞爾維亞人堅決反對，同年4月間戰爭爆發，時間長達3年半，造成約20萬人死亡，200萬人淪為難民。

戰爭期間，塞爾維亞的軍事組織將波士尼亞維舍格勒市最大的豪華酒店Vilina Vlas徵用，作為臨時大本營使用，同時在裡頭進行各種慘絕人寰的暴力罪刑；倖存者透露，大量波士尼亞婦女被帶進飯店後，就被監禁在房間裡，每天遭塞爾維亞士兵輪流性侵，直到對方玩膩以後，就會被殘忍殺害，至少200人受害。

回憶起當時的慘況，該名女倖存者心碎地說，塞爾維亞的指揮官把她抓到酒店後，先是殺害了17歲兒子，接著就在愛子屍體旁性侵了自己；她並提到，酒店裡的牆壁、地板都布滿血跡，女孩的尖叫聲、掙扎聲此起彼落，而她們每天唯一能鬆綁的時間，就是被壓在地上性侵時，所以自己整天都在祈禱不要被鬆綁。

諷刺的是，Vilina Vlas在戰爭結束後，竟然連家具都沒換，就直接恢復了營業，而遊客似乎也忘記了這回事，就這樣開開心心地住進了昔日的萬人塚。澳洲女演員Kym Vercoe就曾無意間入住Vilina Vlas，期間不僅難以入眠，還不斷感受到一股陰森感，直到上網爬文才得知了血腥的過去，嚇得她整晚翻來覆去、無法成眠。

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