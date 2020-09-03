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跟蹤男迷上酒店紅牌　想把她女兒帶走！在家附近徘徊4年

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海邊,海岸,哭泣,崩潰,看海（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲小雨被客人纏上，騷擾情節嚴重讓她非常恐怖。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者崔子柔／綜合報導

30歲的小雨（化名）在18歲時進入酒店工作，業績表現亮眼，曾被一名顧客以每月10萬元包養，沒想到離職後，不斷被該名前客人跟蹤、騷擾至今，甚至想把她的女兒帶走。她4年前就曾到警局求助，卻得到「出事再來報」的回應，讓她一直生活在恐懼壓力中。

根據《自由時報》報導，小雨指出，跟蹤她的男子以前在她身上花很多錢，也曾重金包養她1、2年，即便後來沒有包養，也會到酒店捧場買全場。沒想到小雨離開酒店工作後，跟蹤男仍不斷騷擾她，在得知她離婚後的行為又更嚴重。

小雨表示，該男認識她女兒和媽媽，也知道她家地址，常在附近徘徊，還會說要叫傳播妹、上床費多少等，以行為和言詞騷擾她。最後情節演變到該男揚言若得不到，就要毀了小雨，逼她簽本票還出以前花在她身上的錢，還說沒照顧好女兒的話就把女兒帶走。

警方則回應，分局沒有小雨4年前的報案紀錄，現會主動去了解他們的情況，另外家暴、騷擾問題較為主觀，會尊重小雨是否要聲請保護令。依家暴法50條，警方在得知有家暴情形時，應該在24小時內通報社會局家暴防治中心，家暴官可以視情況決定是否向法院聲請保護令，而2016年修法後，只要雙方曾有過親密關係就能受到家暴法的保護。

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