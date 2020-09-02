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虐兒事件誰來當保護者？　林燕祝要求通過幼兒園安裝監視器的自治條例

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▲台南市議員林燕祝要求通過幼兒園安裝監視器的自治條例，以保障孩童與業者權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝要求通過幼兒園安裝監視器的自治條例，以保障孩童與業者權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝指出，兒少的權益問題是她問政其中的重要一環，光是要求市府加裝監視器就已經努力超過兩年！更不諱言的直指，有業者甚至放話威脅要讓議員下次「很難選」！但她不會退卻，她要求通過幼兒園安裝監視器的自治條例，保障孩童與業者權益。

林燕祝指出，當虐兒事件頻傳時，立法院法制局就建議強制裝設監視器！惟不肖業者是如何規避法規，甚至用改名子的方式另起爐灶，逃避政府與社會大眾的監督！她認為事件發生的當下，唯一能保障孩童與業者的就是「監視器」。

林燕祝說明指出，為何虐童案不斷的發生，其原因究竟為何？並舉例其中一點原因來於師生比例嚴重失衡！在過去也接獲許多老師向議員陳情說，每到幼兒的吃飯時間，每1位老師就得照顧高達30名左右的幼兒！試問如此龐大的工作量，用同理心的角度來看待老師的情緒，縱使有再好的情緒，又如好的起來呢？

林燕祝悲憤地表示，此次兒童及少年的自治條例專案報告，市府卻以影響教師及幼兒隱私權、個資外洩疑慮、不利師生關係及親師溝通、中央母法未修訂等理由，否定掉先前自治條例的制定！除了遺憾，更強力譴責市府對於保障幼兒安全的重視，永遠是說的比做得好聽！市民對市府這樣的交代是不會有任何的期待的！

林燕祝議員提到，近年來市府裁罰幼兒園園數及筆數，創下台南市歷史的新高！每一次當接到市民的陳情案件，與家長站在一起時，把每個小孩都當成自己家人在看待，處理案件時，心中總是感到難過與不捨！

每當接獲民眾的陳情，市府永遠是最後一個才知道，而今天希望可以通過幼兒園安裝監視器的自治條例，主要也是希望讓每個家長、每個心愛的寶貝都能在安全的環境下成長，一來保障家屬對於園區控管有所疑慮時，雙方皆有資訊可以佐證，二來市府可以在資訊充足的情形下研判並介入責任歸屬於誰！充分扮演好公正的角色！

林燕祝要求在下次的定期會討論之前，應調查更多家長的意見，充分的反映出民意。未來在定期會也不排除用表決的方式，讓更多的市民朋友知道哪些議員贊成或反對。

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