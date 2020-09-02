開車吸菸別開窗　台中警方20個月取締「菸駕」逾1200件

▲台中警方嚴格取締「菸駕」，去年至今年8月已逾1200件。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方取締酒駕不遺餘力，取締「菸駕」更是不手軟，據統計，去年1月至今年8月，警方針對駕駛向車窗外吞雲吐霧，就依違反道路交通管理處罰條例開出1278件罰單，每張600元，如果再隨手丟下菸蒂，又多一張違反廢棄物清理法1200元至6000元罰鍰，值得用路人注意，不過如果是在密閉車內，不在此限。

酒後駕車，造成自己和別人傷亡的悲劇時有所聞，不但警方嚴加取締，酒後不開車也已成了全民共識，但是邊開車、邊吸菸，是否不妨礙他人所以沒事？

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台中市交通警察大隊表示，根據道路交通管理處罰條例第31條之1規定，汽機車駕駛人行駛於道路、手持香菸、吸食、點燃香菸，致有影響他人行車安全之行為者，處新台幣600元罰鍰。因此駕駛如果搖下車窗吞雲吐霧，會有影響他人行車安全被開單，據統計，去年取締件數751件，今年1至8月有527件。

警方表示，汽機車駕駛人邊開車、邊拿菸、吸食或點燃香菸，不但會害其他用路人遭免二手菸菸害，香菸灰燼隨風四散，恐會灼傷後方用路人之虞，因此將會嚴格執法取締，以維護交通秩序，創造一個安全、便捷、井然有序的交通環境。

此外，環保局表示，如果駕駛隨手將煙蒂丟出車窗外，還可依廢棄物清理法開罰1200至6000元罰鍰，民眾不可不慎。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康。

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