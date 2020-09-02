高雄少女被擄66小時「家長管教要更限制」？　呂秋遠一句話點醒爸媽

▲現在許多年輕人透過網路結識新朋友，家長反而應該多花點時間與孩子相處，而非一昧限制。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄14歲國中少女日前搭高鐵至新竹見網友後失聯，遭到監禁，昨（1日）終於被警方救出。律師呂秋遠今（2日）發文感慨說，「所有的略誘，發生的時候，幾乎都是難以挽回的時候。」他也指出，引起很多家裡有女兒的爸媽共同恐慌「下一個會不會是我女兒或兒子？」

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家長如果擔心孩子，呂秋遠說，「就想想小時候自己是怎麼熬過那段慘綠少年時期的，是不是很想離家出走？對異性很好奇，但是不知道怎麼表示自己的愛」「渴望別人的肯定，總覺得自己不夠好、不夠漂亮，有人稱讚自己就會很開心？想要快快長大，做點『大人可以做』的事情，但是卻又徬徨無助？」

呂秋遠表示，現在會覺得自己很傻，但是當年就是這樣。沒人告訴我們該怎麼辦，就這麼跌跌撞撞走過來，而「我們比較幸運的地方，不過是當年沒有網路、沒有智慧型手機，所以我們只能看『愛情青紅燈』（交友雜誌），想像著遠處的筆友，用充滿香水的信紙，還有手持一支玫瑰花在台北車站東三門約會，回家就被爸媽打斷狗腿，還覺得自己海枯石爛的愛情被食古不化的爸媽阻撓。」

呂秋遠直指，與其擔心自己的孩子會跟別人跑了，倒不如檢討自己到底可以花多少時間與孩子相處，讓他們感受到愛。他強調，「我說的是平等的相處，不是要求、限制、責罵的相處。」不然「檢查手機有什麼用？拿新聞給他們看有什麼用？限制他們行動又有什麼用？」

最後，呂秋遠語重心長地說，「如果家裡就像是暴風港，孩子怎麼還會想要停留？雖然每個人都是獨立的生命個體」，更比喻說「如果影印出來的紙有錯字，我們應該要改變原稿，還是影印本？在他們還沒長大之前，多花點時間跟他們相處，告訴他們，什麼是家人之間的愛，好嗎？」

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