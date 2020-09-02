俄又影響美國大選！臉書抓包「偽新聞組織」：專瞄準英美左派選民

▲共和黨川普拚連任，民主黨拜登力求打敗川普，2020年大選俄羅斯影響的痕跡逐漸明顯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書於美東時間周二（1日）指出，俄羅斯透過偽獨立新聞媒體針對美國和英國的左派選民進行內容影響，手段包括聘請自由記者撰寫美、英國內的政治報導及種族議題等。

路透社報導，臉書表示隨著美國11月3日總統大選將近，俄羅斯的「影響行動」越見明確，他們透過一個名叫《和平數據》（Peace Data）的偽新聞組織，向左翼人士放送「新聞」，並特別針對美國政治及種族緊張大作文章。

臉書指出該網站在臉書擁有13個帳號和2個粉絲專頁，均在今年5月時創立，並因為使用假個資及進行其他「協同的虛假行為」，於本周一（8月31日）遭禁用。臉書表示他們的調查，「找到過去曾參與『俄羅斯網路研究所』（RIRA）線上活動的個人用戶」。

「俄羅斯網路研究所」是一間總部位於俄國聖彼得堡（St Petersburg）的公司，美國情報官員說過，該公司正是俄國2016年對美國輸出影響的中心。當時所有線上、報紙民調均一面倒顯示民主黨希拉蕊將當選總統，最終卻大爆冷門，由共和黨的川普勝選。

推特也發布同樣聲明，指出他們已經封鎖5個帳號，共通點是他們可能與俄國的國家活動有關。