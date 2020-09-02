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優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密

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▲廚佛瑞德Fred擔任一日ETtoday特派員，來到台中豪山廚衛精品，現場秀廚藝與大家分享「IH爐」的好用之處。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／台中採訪報導

當一名廚師想要做好料理，除了選對食材之外，使用的「工具」也是非常重要！廚佛瑞德Fred擔任一日ETtoday特派員，來到台中豪山廚衛精品，現場秀廚藝與大家分享「IH爐」的好用之處！

▲優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲廚佛瑞德Fred來到台中豪山廚衛精品體驗IH爐，圖右為豪山研發部林協理。（圖／記者謝婷婷攝）

豪山研發部林協理表示，「豪山IH爐與瓦斯爐的差別在，它是採用電磁感應的方式加熱，所以豪山IH爐不會有燥熱的問題。再來我們是進口德國E.G.O的零組件在台灣組裝生產，我們可以依據台灣的煮食習慣，替消費者搭配成兩口、三口甚至是四口的樣式，拼接方法也能依照客戶的使用習慣，改成斜的、左右兩邊或是前後方向，豪山提供給消費者多樣化選擇」。

▲優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲廚佛瑞德Fred參觀台中豪山廚衛精品。（圖／記者謝婷婷攝）

▲優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲豪山IH爐可依照消費者的習慣，搭配成兩口、三口，方向也能選擇斜的、前後或是左右兩邊，選擇十分多元。（圖／記者謝婷婷攝）

廚佛瑞德Fred現場分享，「其實我對IH爐也略懂一二，因為我自己的工作室也有IH爐，那我會選擇IH爐是因為，它是平均受熱，溫度不會像爐火有中間受熱比較高、旁邊受熱比較低的問題。另外瓦斯爐乾燒的話，它是不斷持續加熱，危險性很高，IH爐只要熱點一到，它就會自動斷電，減少乾燒的危險性」。

▲優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲廚佛瑞德Fred現場秀廚藝。（圖／記者謝婷婷攝）

▲優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲豪山IH爐受熱平均，讓每個培根都能煎得一樣脆。（圖／記者謝婷婷攝）

廚佛瑞德Fred現場示範經典料理「奶黃培根義大利麵」，他說：「這道菜最重要的就是要把培根油煉出來！那使用IH爐做這道菜有個優點，就是家裡的油煙味不會很重、很臭，另外一個重點是，因為IH爐受熱平均，所以每個培根呈現的顏色都可以非常均勻，不會有一個培根煎脆了、另一個卻還沒脆的問題」。

▲優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲豪山IH爐以觸摸控制9段火力。（圖／記者謝婷婷攝）

奶黃培根義大利麵到最後收汁階段，廚佛瑞德Fred分享，「IH爐導熱非常快，我們在收汁的時候可以把火力開到9，再開啟快速加熱功能Booster，不到幾分鐘就完成收汁，香噴噴的奶黃培根義大利麵即完成」。

▲優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲奶黃培根義大利麵。（圖／記者謝婷婷攝）

▲優雅做菜就靠它！　型男主廚Fred揭「IH爐」好用秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲使用IH爐少油煙味，讓你在廚房也能拍網帥網美照。（圖／記者謝婷婷攝）

體驗完豪山IH爐之後，廚佛瑞德Fred說：「我今天可以直接在IH爐上面做菜，不用擔心控制爐火的問題，也不用擔心鍋子會乾燒，如果IH爐髒了就直接拿抹布擦乾淨，最重要的是沒有油煙味，讓我可以在廚房拍網帥照，整體來說我覺得豪山IH爐通過我的考驗」。豪山IH爐安全又貼心的功能，獲得廚佛瑞德Fred好評，也受到許多消費者喜愛。

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