快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「無保請回」限制住居

記者柯沛辰、吳奕靖／高雄報導

高雄少女失蹤3天，警方1日上午在新竹找到人，並將羅姓主嫌、盧姓男子及王姓男子押至高雄偵訊。先前，開車的盧姓男子聲稱不知少女去向，實際卻扮演「煙霧彈」，載著少女手機四處遊蕩，混淆警方視聽，再將手機丟棄台北中正橋下。雄檢晚間訊問後，諭令王嫌、盧嫌無保飭回、限制住居。

這次少女遭略誘過程，由盧嫌（37歲）駕車將人載往新竹縣竹東鎮租屋處，再被羅嫌（31歲）關進暗房軟禁。警方循線調閱監視器，8月31日逮到盧嫌，但盧謊稱不知少女去向，也不認識對方，只是好心載人到新北市中永和一帶。

▲高雄少女案，盧男無保請回。（圖／記者吳奕靖攝）

當天警方出動M化車，在雙北市區來回尋找少女手機訊號，下午在中華路2段、古亭國中一度發現，傍晚又出現在重慶南路三段，但訊號斷斷續續，僅維持1小時，最後警方一無所獲。



不過，隨著少女1日在新竹被找到，案情逐漸明朗，盧嫌坦承「擔任煙霧彈」角色，在案發後載著少女手機一路北上，不斷在市區四處繞，最後丟棄在雙北交界處，故佈疑陣，企圖干擾警方辦案。

至於與少女聯繫的臉書帳號持有者王男（29歲），原先強調僅向羅男太太租屋，不認識失蹤少女，臉書帳號是個資被盜用。但警方調查發現，王嫌失業後，經羅嫌安排在出租套房擔任管理人，有共犯之嫌。

高雄警方訊後，將盧嫌、王嫌依略誘罪移送。雄檢晚間訊問後，諭令王嫌、盧嫌無保飭回、限制住居。

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▲王嫌無保請回。（圖／記者吳奕靖攝）