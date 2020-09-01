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【黃寶慧】慧眼看天下／川普進逼TikTok提告 勝率不高！？

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新聞節目中心／綜合報導

中國大陸商務部於28日宣布調整《中國禁止出口限制出口技術目錄》，將TikTok的電腦演算法等AI技術通通列入限制出口項目，造成TikTok收購案再次生變！面對9月15日強制關閉「大限將至」，抖音海外版TikTok緊急採取自救程序，不只向法院提告主張川普政府的作法違憲，TikTok的律師更宣稱，川普政府以「國安理由」封禁TikTok的說法毫無根據，根本只是「反中政治宣傳」的手段。淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中分析，華為之前就曾提告川普政府「違反公平競爭原則」，但卻因為美國國會認定「有國安問題」，必須排除在公平競爭原則之外，因此遭聯邦法院裁定敗訴。以華為的前車之鑑來看，TikTok的勝訴機率很小。但聶建中也強調，這場仗抖音還是得打！他表示，雖然打法律戰是一筆不小的花費，但這個錢花出去，可以讓全世界知道TikTok的立場，而且很可能還會為TikTok加一點分。

而根據華爾街日報爆料，川普政府將矛頭對準TikTok的原因，正是臉書創辦人祖克伯在搞鬼。報導指出，臉書作為抖音的競爭對手，在抵抗美國政府監管的同時，也不遺餘力地鼓吹中資公司才是美國真正的敵人。而緊接TikTok，現在連通訊軟體微信也要被封。淡江大學財金系教授聶建中表示，因為微信已經深入美國的科技、零售、電信等行業。若真的封禁微信，美國恐怕是傷敵一千，自損八百，川普政府也已經意識到這個問題。因此為了避免給美國部分行業帶來災難性影響，最後還是會幫微信「留後門」。而據傳川普政府的高層官員，也已經開始私下接觸部分美國公司，以消除這些企業的疑慮。

但檯面上，川普還是頻頻撂下狠話，甚至在23日接受福斯新聞專訪時放話美國不一定要跟中國做生意，直言美國與中國大陸的經濟有脫鉤的可能。不過隔天，24日共和黨全代會開幕當天晚上，中國國務院副總理劉鶴就應約和美國貿易代表萊特希澤，以及財政部長梅努欽進行電話會議。而根據報導，雙方就中美第一階段貿易協議進行「具有建設性的對話」，並同意創造條件和氛圍繼續推動協議落實。政大國關中心研究員嚴震生表示自己一點都不擔心中美經貿脫鉤，因為川普也是只是講講而已。不只美國民眾需要大陸廉價的民生產品，美國的農產品也需要大陸消費來支撐。而大陸的14億張嘴也仰賴美國農產品來餵飽，雙方經濟可以說是緊緊相依。川普嘴巴講脫鉤，而支持他的川粉不經大腦，可能覺得這樣很好。但事實上，大部份的美國人都理解這是完全不可能發生的事情。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：全代會成家族秀!川普喊話若輸被搞鬼 預告美選難產!?威州警開槍非裔抗議再起 種族魔咒!?美軍U-2闖禁飛區 陸怒射東風導彈 美中11月前爆戰!?

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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