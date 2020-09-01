限1月內離境！　美國北德大驅逐「中國公派留學生、學者」

▲北德大突然驅逐中國留學生與學者。（圖／翻攝自change.org）

記者劉亭／綜合報導

美國北德克薩斯大學（University of North Texas，北德大）8月26日突然宣布，驅除所有中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，並限他們在一個月內離境。

發給學生的郵件中寫道，北德大決定結束受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學生在該校學習的資格，並且不能再使用學校信箱、伺服器以及其他服務，之後要改用私人信箱聯繫。

被中止的學生們可以聯繫舍監，並且由他們陪同進入校園，收拾個人用品。而校方也透露，已將此事通報政府簽證部門，相關學生們的J-1簽證已在8月26日當天結束。

許多中國留學生收到消息後相當錯愕，至今仍不知道原因，在請願網站上呼籲校方收回這項決定。受到影響的學生們控訴，北德大這項突然的決定，給中國公派學生和學者們帶來了巨大的不便，不但學業突然被中斷，臨時要搶數量有限、價格又飆升的機票，還要找地方做新冠肺炎檢測。

美國總統川普5月29日曾簽發了一則封殺部分中國留學生和學者的總統令，禁止任何與在中國從事「軍民融合」項目的院校機構有關聯的學生和學者，來美國進行本科以上的學習和學術研究，目前不確定是否與此有關。北德大校方則沒有做出任何回應或說明。

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