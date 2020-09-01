　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

高溫來襲的五大居家對策　不開冷氣也能降低體感溫度

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

恐有七成以上機會，將是地球有儀器紀錄氣溫以來，最熱的一年。事實上台灣送走氣象史上最熱2019年後，2020年也不惶多讓，台北早於7月24日測得39.7度，攀躋歷年來最高溫紀錄。

每年夏日，總會再度照亮全球暖化、節能減碳等議題，而面對氣候變遷與極端化的人們，高溫早已成了盛夏大敵，因此如何舒緩高溫不適又可節能省電，有五個不開空調也能 降低體感溫度 的良策。


@Aquiles Jarrín

遮蔭斷熱，營造低光照

夏季光照強且長，自然光充沛雖好，但屋子過度曝曬，額外光線會讓室內變得更熱，因此夏日不妨保持室內遮蔭，藉著阻光斷熱，降低屋內溫度。同樣地，室內人工照明也會散發熱氣，除了調低亮度，也應漸少白熾燈泡以遏阻高溫。

@Brillhart Architecture

換上透氣、可調節溫度的寢具

就算沒有失眠問題，悶熱的寢具也會讓入睡變得困難。若是本身體溫就偏高，抑或睡醒時常一身汗，那麼透氣性佳的純棉床單將會比聚酯纖維等合成布料來得適合；至於亞麻能調節身體溫度，也是不錯選擇。前述材質若同時搭配輕薄、透氣的棉被以及如麻將涼蓆等降溫床墊，保持室內通風下，夜間即便不開冷氣也十分涼爽。


@Pottery Barn

保持通風，並調整風扇位置

電扇雖然不能降低溫度，但是卻能提升空氣循環，而讓體感溫度降低，實際上有個傳統的妙招，也就是在電扇前擺上一大碗冰塊以加速散熱，或直接把冰擺在面前的方式也不錯。另一個就是調整風扇位置，把它挪放到窗戶正對面，藉此形成對流，這種方法不僅能促進室內空氣循環，也能把暖空氣導向戶外。吊扇也是優異選擇，不過要確認它呈逆時針旋轉並安專於最高位置，才能創造最好散熱效果。

此外，夜晚保持窗戶開啟，讓較涼的空氣得以進入屋內，但日間氣溫過高的狀態（基本上，就是戶外溫度高於室內溫度的情況），基本上關閉窗戶並闔上窗簾，盡可能保持屋內涼爽是較好做法。


 


  @CEADESIGN 

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
美軍機又出事！　E-2C「鷹眼」空中預警機墜毀
母女騎車雙載撞飛！媽媽頭部重創亡…2歲女兒骨折
31歲羅嫌靠媽擁「千萬獨棟豪宅」！月拿3萬租金
少女回高雄了！　還原遭密室控制過程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高溫來襲的五大居家對策　不開冷氣也能降低體感溫度

只賣到10/31！摩斯全新限時「米漢堡」來了　煎蛋大阪燒、柚香胡麻豬一次吃

做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡　贊助逾四千頂帳篷

只賣56天！麥當勞全新早餐「焙果堡」限時登場　培根起司夾牛番茄超欠吃

H＆M台北站前店傳不敵租金將收攤　全球重整計畫默默展開

7彩口罩每天下午4點限量開賣　中衛搭折扣最便宜一盒200元

各大論壇網友狂讚「特A精華」：肌膚如雞蛋般好彈好嫩！熱賣原因出爐

萊爾富9/2開賣「夜霓紫」醫療口罩！共3萬盒「1人限購1盒」

設計文具、熱銷3C最低61折　網購「開學」專區省錢優惠一次看

專屬夏天的藍色系！「寶礦力写真を大募集」拍出經典寶礦力藍　獨得10萬獎金就是你

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

高溫來襲的五大居家對策　不開冷氣也能降低體感溫度

只賣到10/31！摩斯全新限時「米漢堡」來了　煎蛋大阪燒、柚香胡麻豬一次吃

做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡　贊助逾四千頂帳篷

只賣56天！麥當勞全新早餐「焙果堡」限時登場　培根起司夾牛番茄超欠吃

H＆M台北站前店傳不敵租金將收攤　全球重整計畫默默展開

7彩口罩每天下午4點限量開賣　中衛搭折扣最便宜一盒200元

各大論壇網友狂讚「特A精華」：肌膚如雞蛋般好彈好嫩！熱賣原因出爐

萊爾富9/2開賣「夜霓紫」醫療口罩！共3萬盒「1人限購1盒」

設計文具、熱銷3C最低61折　網購「開學」專區省錢優惠一次看

專屬夏天的藍色系！「寶礦力写真を大募集」拍出經典寶礦力藍　獨得10萬獎金就是你

Dcard網友狂推「神級蜜粉」10大好評必備理由：一用自帶美顏效果

中元普渡供品捐公益　屏東台電拋磚引玉「為照護鄉親盡心力」

水喝不夠小心腎長石頭！醫曝「3大補水時機」…傻傻猛灌沒有用

1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

失聯後打第一通電話了！高雄少女爸心疼：沒事就好…曝遭拐原因

P.League+／攻城獅神秘新人是他！　田浩挑戰職籃殿堂

轉任考試院秘書長　劉建忻「全力輔佐院長」：每個工作都是考驗

31歲「保全李宗瑞」擁獨棟豪宅　「靠媽族」成包租公...周休7天月領3萬

美軍機又出事！E2C「鷹眼」預警機墜毀　機上4人緊急跳傘逃生

中職／樂天先得分比較會贏　張進德、申皓瑋8月超狂

消費熱門新聞

萊爾富9/2開賣「夜霓紫」醫療口罩

7彩口罩每天開賣　中衛最便宜一盒200元

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

藝FUN券2.0可到超商登記了！優惠一次看

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

只賣56天！麥當勞全新早餐「焙果堡」登場

只賣到10/31！摩斯全新限時「米漢堡」來了

H＆M台北站前店傳不敵租金將收攤

領三倍券剩最後2天！超商優惠一次看

做社區好鄰居！永慶房屋協辦兩千場中元普渡

「藝FUN券2.0」9時開搶！超商一早湧人潮

萊爾富夜霓紫口罩限量9/2開賣

全聯中元節廣告超狂　完整版一次看

東森攜手envystudio引進智能魔鏡

更多熱門

相關新聞

IKEA攜手樂高「可以玩的收納櫃」

IKEA攜手樂高「可以玩的收納櫃」

繼上個月丹麥玩具大廠樂高（LEGO）與任天堂推出復古遊戲機之後，終於再迎來全新合作，對象就是IKEA宜家家居，此次聯手打造「BYGGLEK」收納櫃，以孩童的「夢幻屋」為靈感，可以是收納櫃、玩具，依照想像力自行組合，絕對是必收單品！

南韓超逼真「貓咪夜燈」

南韓超逼真「貓咪夜燈」

HOLA聯名Peanuts推34樣小物

HOLA聯名Peanuts推34樣小物

出現異常高溫！研究：北極海冰融化速度比預測快

出現異常高溫！研究：北極海冰融化速度比預測快

豔陽也不怕！美肌噴霧集合

豔陽也不怕！美肌噴霧集合

關鍵字：

居家降溫全球暖化節能減碳空間居家

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女找到了

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

即／高雄少女「藏在密室夾層」

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女案　全台出動200警力

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

茵聲關美肌真面目罕見現形！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面