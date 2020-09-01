高溫來襲的五大居家對策　不開冷氣也能降低體感溫度

恐有七成以上機會，將是地球有儀器紀錄氣溫以來，最熱的一年。事實上台灣送走氣象史上最熱2019年後，2020年也不惶多讓，台北早於7月24日測得39.7度，攀躋歷年來最高溫紀錄。

每年夏日，總會再度照亮全球暖化、節能減碳等議題，而面對氣候變遷與極端化的人們，高溫早已成了盛夏大敵，因此如何舒緩高溫不適又可節能省電，有五個不開空調也能 降低體感溫度 的良策。



@Aquiles Jarrín

遮蔭斷熱，營造低光照



夏季光照強且長，自然光充沛雖好，但屋子過度曝曬，額外光線會讓室內變得更熱，因此夏日不妨保持室內遮蔭，藉著阻光斷熱，降低屋內溫度。同樣地，室內人工照明也會散發熱氣，除了調低亮度，也應漸少白熾燈泡以遏阻高溫。

@Brillhart Architecture

換上透氣、可調節溫度的寢具



就算沒有失眠問題，悶熱的寢具也會讓入睡變得困難。若是本身體溫就偏高，抑或睡醒時常一身汗，那麼透氣性佳的純棉床單將會比聚酯纖維等合成布料來得適合；至於亞麻能調節身體溫度，也是不錯選擇。前述材質若同時搭配輕薄、透氣的棉被以及如麻將涼蓆等降溫床墊，保持室內通風下，夜間即便不開冷氣也十分涼爽。



@Pottery Barn

保持通風，並調整風扇位置



電扇雖然不能降低溫度，但是卻能提升空氣循環，而讓體感溫度降低，實際上有個傳統的妙招，也就是在電扇前擺上一大碗冰塊以加速散熱，或直接把冰擺在面前的方式也不錯。另一個就是調整風扇位置，把它挪放到窗戶正對面，藉此形成對流，這種方法不僅能促進室內空氣循環，也能把暖空氣導向戶外。吊扇也是優異選擇，不過要確認它呈逆時針旋轉並安專於最高位置，才能創造最好散熱效果。

此外，夜晚保持窗戶開啟，讓較涼的空氣得以進入屋內，但日間氣溫過高的狀態（基本上，就是戶外溫度高於室內溫度的情況），基本上關閉窗戶並闔上窗簾，盡可能保持屋內涼爽是較好做法。







@CEADESIGN

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