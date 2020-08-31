「蘆竹王陽明」要被關了！偷拍5女300G影片　重判12年8月定讞

▲桃園富二代李威德自封「蘆竹王陽明」。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園富二代李威德自封「蘆竹王陽明」，多次偷拍與女友、女網友的性愛影片，其中更誘騙未成年少女發生關係及偷拍並以此要脅。案經上訴三審，最高院31日駁回上訴，依違反「兒少性剝削」防制條例等15罪，合計重判12年8月徒刑，全案定讞。

李威德（當時27歲）2016年、2017年起多次偷拍與女友的親密過程，分手後以散布要脅，共計至少5名女子受害，最小年紀為15歲。檢警到李男租屋處清查檔案時，偷拍影像竟高達300多GB，因此提起公訴。

一審、二審認定李威德違反《兒童及少年性剝削防制條例》、「妨害秘密」、「加重妨害秘密」等15罪，判10年、2年8月有期徒刑，其中2年8月可易科罰金。

▲李男在個人IG貼文對開單警員做出不雅猥褻動作。（圖／翻攝爆料公社）



由於李威德坦承犯行並與部分女子和解，但二審法官認為，被害女子遭偷拍的影片數量太多，且李男還以此恐嚇被害人，導致女子精神承受巨大壓力及傷痛，因此維持一審判決，但李不服上訴三審。

李男案發前後，曾透過臉書開直播吸毒、辱罵，甚至進入看守所期間與親友拍照、PO影片到IG，去年到台東超速時，還刻意對員警做出猥褻訂做遭到開罰。

案經上訴三審，最高院31日駁回上訴，全案維持一、二審判決定讞。

►美積雪草煥活新生組原價1700「下殺980元」好評破表